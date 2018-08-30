Forma için hazırım

Trabzonspor'un yeni transferi Caleb Ekuban, Faroz Balıkçı Limanı'nda düzenlenen törenle imzayı attı. Gana asıllı İtalyan forvet, "Çok doğru bir seçim yaptığımı görüyorum. Şu anda fit durumdayım. Hazırım ve sahaya çıkmak için sabırsızım" dedi. Trabzonspor, Ekuban'a 2018-19 sezonu için 345 bin Euro garanti ücret, Leeds United'a kiralama bedeli olarak 200 bin Euro ödeyecek. Ekuban'ın satın alma opsiyonu ise bir milyon Euro olarak belirlendi.

TOURE ÇALIŞAMADI

Trabzonspor, Galatasaray sınavının hazırlıklarını tatsız sürdürdü. Zargo Toure kasığında, Abdülkadir Ömür de sağ arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmayı yarıda bıraktı. Sakatlığı düzelen Vahid Amiri ise antrenmana katıldı.

NALDO EŞİNİ İKNA EDEMEDİ

Transfer sezonu bitmeden bir stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'a Naldo'dan olumsuz haber geldi. Espanyol forması giyen Brezilyalı stoper, eşinin Türkiye'ye gelmek istememesi üzerine bordo-mavili kulübe 'hayır' dedi. Listesinde yer alan diğer isimlere yönelen Fırtına'nın bugün bir oyuncuyu açıklaması bekleniyor