Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray Şampiyonlar ligi kuraları açıklandı mı? Galatasaray'ın şampiyonlar ligindeki rakipleri belli oldu mu?

kuraları açıklandı mı? Galatasaray'ın şampiyonlar ligindeki rakipleri belli oldu mu?

'ın UEFA 'ndeki rakipleri bugün gerçekleştirilecek yle belli oluyor. TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekiminde Galatasaray 4. torbada yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Fenerbahçe'nin elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi tek başına temsil edecek Galatasaray kura çekimine 4. torbadan katılıyor. Ülkedeki tüm futbolseverlerin büyük bir heyecan içinde beklediği kura çekimi ile ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kuraları açıklandı mı? İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri...

Giriş Tarihi: 30.8.2018 18:55 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 18:55
Galatasaray Şampiyonlar ligi kuraları açıklandı mı? Galatasaray'ın şampiyonlar ligindeki rakipleri belli oldu mu?

UEFA 'nde temsilcimiz 'ın rakipleri, bugün Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da, TSİ 19.00'da başlayacak yle belli olacak. 32 takımın yer alacağı kurada Galatasaray 4. torbada yer alıyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği kura çekimi ile ilgili her türlü gelişmeyi haberimizden bulabileceksiniz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu mu? İşte detaylar...

İŞTE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ

Galatasaray'ın şampiyonlar ligi gruplarındaki rakipleri 19.00'da belli olacak. Tüm Türkiye'deki futbolseverlerin merak içinde beklediği kura çekimleri açıklandıktan hemen sonra buradan ulaşabilirsiniz...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Şampiyonlar ligi kuraları açıklandı mı? Galatasaray'ın şampiyonlar ligindeki rakipleri belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN