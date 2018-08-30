Galatasaray Şampiyonlar ligi kuraları açıklandı mı? Galatasaray'ın şampiyonlar ligindeki rakipleri belli oldu mu?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri, bugün Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da, TSİ 19.00'da başlayacak kura çekimiyle belli olacak. 32 takımın yer alacağı kurada Galatasaray 4. torbada yer alıyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği kura çekimi ile ilgili her türlü gelişmeyi haberimizden bulabileceksiniz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu mu? İşte detaylar...

İŞTE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ

Galatasaray'ın şampiyonlar ligi gruplarındaki rakipleri 19.00'da belli olacak. Tüm Türkiye'deki futbolseverlerin merak içinde beklediği kura çekimleri açıklandıktan hemen sonra buradan ulaşabilirsiniz...