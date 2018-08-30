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Son umut Niang

Modeste’den sonra ve Diouf da olmadı. Golcü için 48s aati kalan , Senegalli oyuncu için Torino’nun kapısını çaldı

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018
Son umut Niang

'i satan , forvet arayışlarına devam ediyor. Cimbom, Linnes'in de menajerliğini yapan Jim Solbakken ile temasa geçti. Solbakken, Stoke City'de oynayan 30 yaşındaki Mame Biram Diouf'u önerdi. Oyuncu gelmeyi kabul etti ancak İngiliz ekibi kiralık vermeyeyi reddetti. 'in istediği 'nin kulübü Everton da oyuncusunu bırakmayacağını iletti. Torino'da forma giyen M'Baye Niang için pazarlıklarını sürdüren Aslan, bu transferde önemli bir mesafe katetti. Torino, Milan'dan aldığı Senegalli oyuncuyu Rennes'e kiralayacaktı ancak Galatasaray devreye girdi. Cimbom, son 48 saat içinde bir veya iki forvet almayı planlıyor.

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Son umut Niang
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