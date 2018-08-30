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- maçının hakemi...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Haftanın kritik maçı olan - müsabakasını yönetecek.

Giriş Tarihi: 30.8.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 11:00
Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak - maçını hakem yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak haftanın önemli maçında Aydınus görev yapacak.

Süper Lig'in 4. haftasınında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

1 Eylül Cumartesi:

19.15 Fenerbahçe-Kayserispor: Ümit Öztürk

19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor: Bahattin Şimşek

21.45 Trabzonspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

2 Eylül Pazar:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

21.Antalyalyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

21.45 Bursaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi...
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