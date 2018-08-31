Aslan’ın dişine göre

Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuraları, Monaco'daki Grimaldi Forum'da çekildi. Galatasaray, dördüncü torbadan girdiği kura çekiminde D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımlarının rakibi oldu. Aslan'ın Devler Ligi D Grubu'nda maç programı ise şöyle: 18 Eylül: Galatasaray-Lokomotiv, 3 Ekim: Schalke- Galatasaray, 24 Ekim: Galatasaray-Porto, 6 Kasım: Porto-Galatasaray, 28 Kasım: Lokomotiv Moskova- Galatasaray, 11 Aralık: Galatasaray-Schalke.

CENGİZ'İN YÜZÜ GÜLDÜ

Eşleşmeden bir hayli memnun olduğu gözlenen Galatasay Başkanı Mustafa Cengiz, A Spor'a konuştu. Cengiz, "Bazen en şanssız kura, en şanslı kura, en şanslı kura ise en şanssız kura olabilir. Dikkatli olmak zorundayız" değerlendirmesini yaptı.

HER PUAN SERVET DEMEK

UEFA, Şampiyonlar Ligi gruplarında alınacak her galibiyet için 2.7 milyon Euro, beraberlik için 900 bin Euro başarı primi ödeyecek. Gruptan çıkan takımlar ise 9.5 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

MOSKOVA TRANSFERİN LOKOMOTİVİ OLDU

LOKOMOTIV Moskova, 2004 sonrası ilk lig şampiyonluğuna geçen sezon sonunda ulaştı. Rus temsilcisini kulübün efsane teknik direktörlerinden Yury Semin çalıştırıyor. Beşiktaş kariyeri boyunca Türk futbolseverlere görsel şölenler sunan Portekizli Manuel Fernandes, takımın organizatörü konumunda. Moskova ekibi, yaptığı transferle adından bahsettirdi... Krasnodar'dan Smolov, Schalke'den Höwedes, PSG'den Krychowiak ve Amkar'dan Idowu, yeni lokomotivleri.

PORTO'NUN SİLAHLARI BİZİMKİLER

Benfica'nın üç sezonluk hegemonyasını yıkarak, Portekiz şampiyonu unvanıyla Şampiyonlar Ligi biletini alan Porto, tanıdık isimleri kadrosunda barındırıyor. Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles ile Beşiktaş'ın hala özlemle andığı Vincent Aboubakar, Porto'nun önemli silahları arasında. Cezayirli kanat oyuncusu Yacine Brahimi ise en ele avuca sığmayan futbolcusu olarak dikkat çekiyor.

SCHALKE'NİN KOZU GOLCÜ ORTA SAHA

Galatasaray'ın 2012-2013 sezonunda son 16 turunda Şampiyonlar Ligi'nin dışına ittiği Schalke, geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'in ardından ikinci sırada tamamladı. Bundesliga ekibinin geçen sezon en çok dikkat çeken ismi, 32 resmi karşılaşmada 14 kez ağları sarsan Avusturyalı orta saha Guido Burgstaller oldu. Sezonu 6 gol ve 4 asist ile bitiren Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ile 6 gol ve 9 asistle oynayan İtalyan Daniel Caligiuri ise diğer önemli ayakları...