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, 'i resmen açıkladı

, Serie A takımı Torino'dan 'i ettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 31.8.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 17:42
Beşiktaş, Adem Ljajic'i resmen açıkladı

, Torino'dan kiraladığı 'in ini resmen açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Ljajic transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımız, Torino'dan orta saha oyuncusu Adem Ljajic'i kadrosuna kattı.

ADEM LJAJİC KİMDİR?

29 Eylül 1991 tarihinde Sırbistan'da dünyaya geldi. Partizan, Fiorentina, Inter ve Roma takımlarında oynadı. Orta saha oyuncusu Ljajic, 2017-18 sezonunda Torino forması giydi ve 27 maçta 6 gole imza attı. Adem Ljajic, 2018-19 sezonunun başında Beşiktaşımız ile sözleşme imzaladı."

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Beşiktaş, Adem Ljajic'i resmen açıkladı
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