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, Göztepe'de

1Göztepe, ekiplerinden Derby County'nin İngiliz oyuncusu 'yi renklerine bağladı. 32 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 21:50 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 21:52
Cameron Jerome, Göztepe'de

ekiplerinden Göztepe, İngiltere'nin Derby County takımından Cameron Zishan Rana Jerome'yi transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Grenada asıllı İngiliz futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

32 yaşındaki golcü oyuncu Middlesbrough forması ile başladığı futbol hayatında sırasıyla Cardiff City, Birmingham, Stoke City, Crystal Palace, Norwich City ve Derby County takımlarında mücadele etti.

Kariyerinde 211 Premier Lig, 269 Championship maçına çıkan Jerome, bu maçlarda 112 gol kaydetti.

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Cameron Jerome, Göztepe'de
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