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, ’i renklerine bağladı

'in yeni ekiplerinden , Ukrayna ekibi 'dan 31 yaşındaki forvet 'i renklerine bağladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 18:34 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 18:57
Çaykur Rizespor, Oleksandr Gladkiy’i renklerine bağladı

ekiplerinden , 1'inci transfer tescil döneminin son gününde Ukraynalı forvet oyuncu 'i transfer etti.

Yeşil-mavililer, geçtiğimiz sezon Ukrayna Premier Lig ekiplerinden takımın formasını giyen 31 yaşındaki forvet oyuncusu Oleksandr Gladkiy ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Kariyerinde daha önce Shakhtar Donetsk'le UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Oleksandr Gladkiy, FK Dnipro, FK Dinamo Kiev ve Karpaty Lviv gibi kulüplerin de formasını giydi.

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Çaykur Rizespor, Oleksandr Gladkiy’i renklerine bağladı
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