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'den kura yorumu

'da Teknik Direktör , D Grubu'ndaki rakipleri , ve 'yi değerlendirdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 17:21
Fatih Terim'den kura yorumu

'ın UEFA 'nde D Grubu'nda , ve 04 takımları ile eşleşmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından bir video yayınlanarak Teknik Direktör 'in açıklamalarına yer verildi.

Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini değerlendirerek, "Grubumuz Galatasaray'a, camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olsun. Şampiyonlar Ligi'nde her takım bizim için çok ciddi. Takımların arasında tabii güç farkları var. Bizim gruba baktığınızda daha dengeli bir dağılım olmuş olduğu görülüyor. Schalke hepimizin bildiği, Porto daha önce karşılaştığımız, Lokomotiv Moskova ise uzun süre karşılaşmadığımız ama Şampiyonlar Ligi'nde grupta karşılaşacağımız bir rakip. Dikkat edilmesi gereken bir üçlü var. Onlar da gruptan çıkmak için bizim düşündüğümüz şeyleri düşünüyor. Allah'ın izniyle her şeyi zorlayıp bu gruptan çıkıp ikinci, üçüncü turlara gideriz inşallah" dedi.

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Fatih Terim'den kura yorumu
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