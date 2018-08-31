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spor, Malatya deplasmanından 3 puanı aldı

Atiker spor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Evkur 'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve puanını 8'e yükseltti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 00:16 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 00:34
Konyaspor, Malatya deplasmanından 3 puanı aldı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Atiker spor, deplasmanda Evkur 'u 1-0 mağlup etti. bu sonuçla puanını 8'e yükseltirken Yeni Malatyaspor 7 puanda kaldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren gol 14. dakikada Deni Milosevic attı.

YENİ MALATYASPOR 0-1 KONYASPOR
14' Deni Milosevic

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

14. dakikada Yatabare'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

45. dakikada sol kanattan Chebake'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Adem Büyük'ün yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünde az farkla auta gitti.

45+3. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Atiker Konyaspor savunmasına çarpan top, direğe de çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısını Atiker Konyaspor'un 1-0 önde tamamlandı.

İKİNCİ YARI

48. dakikada ceza sahası dışından Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

54. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Boutaib'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrol etti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı konuk takım Atiker Konyaspor 1-0 galip tamamladı.

STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Alpaslan Dedeş,
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Chebake, Rahman Buğra Çağıran, Guilherme, Pereira (Dk. 46 Ahmet Ildız), Aleksic (Dk. 65 Ömer Şişmanoğlu), Boutaib, Adem Büyük (Dk. 80 Dia)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun (Dk. 34 Opanasenko), Vedat Bora (Dk. 67 Jahovic), Jonsson, Fofana, Jevtovic ( Dk. 74 Moke), Milosevic, Yatabare
GOL: Dk. 14 Milosevic (Atiker Konyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 22 Mina, Dk. 37 Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 29 Jevtovic, Dk. 47 Vedat Bora, Dk. 49 Selim Ay, Dk. 84 Fofana (Atiker Konyaspor

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Konyaspor, Malatya deplasmanından 3 puanı aldı
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