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'ya 'i kadrosuna kattı

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden İspanya temsilcisi , Hollandalı milli oyuncu Promes ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 17:23
Sevilla'ya Quincy Promes'i kadrosuna kattı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden , Spartak Moskova'da forma giyen 'u kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Rus temsilcisiyle varılan anlaşmanın ardından Promes ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Sevilla, 26 yaşındaki golcü oyuncu için Spartak Moskova'ya 20 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Spartak Moskova'da 135 maçta 66 gole imza atan Promes, Hollanda Milli Takımı'nda ise 28 maçta görev almıştı.

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Sevilla'ya Quincy Promes'i kadrosuna kattı
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