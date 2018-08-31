UEFA Avrupa Ligi kura çekimi (Canlı)

UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonu grup aşamaları kura çekimi TSİ 14:00'te Monaco'daki Grimaldi Forum'da başladı. Kura çekimine temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor da katılıyor. Kura çekiminde Beşiktaş 1. torbada, Fenerbahçe 2. torbada, Akhisarspor ise 4. torbada yer alıyor.

20 Eylül'de başlayacak grup maçları, 13 Aralık'ta sona erecek. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'in mutlu sona ulaştığı kupada, final 29 Mayıs 2019 tarihinde Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Kura çekimi başladı...

A GRUBU: Leverkusen, Ludogorets, Zürich

B GRUBU: Salzburg, Celtic, Leipzig

C GRUBU: Zenit, Kopenhagen, Bordeaux

D GRUBU: Anderlecht, FENERBAHÇE, Dinamo Zagrep

E GRUBU: Arsenal, Sporting Lizbon, Qarabağ

F GRUBU: Olympiacos, Milan, Real Betis

G GRUBU: Villarreal, Rapid Wien, Spartak Moskova

H GRUBU: Lazio, Marsilya, Frankfurt

I GRUBU: BEŞİKTAŞ, Genk

J GRUBU: Sevilla, Krasnodar, Satandart Liege

K GRUBU: Dinamo Kiev, Astana

L GRUBU: Chelsea, Paok

48 takımın katılımıyla Monaco'da gerçekleşecek kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1.TORBA: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dinamo Kiev, Beşiktaş, Salzburg, Olimpiakos, Villarreal, Anderlecht, Lazio

2.TORBA: Sporting Lizbon, Ludogorets, Kopenhag, Marsilya, Celtic, PAOK, Milan, Genk, Fenerbahçe, Krasnodar, Astana, Rapid Wien

3.TORBA: Real Betis, Karabağ, BATE, Dinamo Zagreb, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moskova, Standard Liege, Zürih, Rennes, Bordeaux

4.TORBA: Rosenborg, Apollon Limassol, Vorskla Poltava, Slavia Prag, Akhisarspor, Jablonec, AEK Larnaca, Mol Vidi, Spartak Trnava, F91 Dudelange, Rangers, Sarpsborg