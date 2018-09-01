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: "Bütün sezon boyunca olmasa da 5 veya 10 maç oynarım"

Kulüp Başkan Vekili ve Sportif Direktör olan , spor’da aynı zamanda futbolcu olarak da sözleşmeye imza attı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 15:55
Ahmet Dursun: Bütün sezon boyunca olmasa da 5 veya 10 maç oynarım

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 'da transfer sezonunun bitimine dakikalar kala sürpriz bir gelişme yaşandı. spor'un olağan genel kurulumunda yönetime talip olarak takımın sportif direktörü olarak görev yapmaya başlayan eski milli futbolcu , 4 yıl aradan sonra 40 yaşında sözleşmeye imza attı.

Tokatspor Başkanı Ufuk Akçay da katıldığı imza töreni sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Dursun, 40 yaşında tekrar futbola başlamanın zor bir karar olduğunu ifade ederek, "Tekrar futbola dönmek ve memleketimin takımında oynamam için çok fazla baskı aldım, başta başkanımız ve taraftarlarımız olmak üzere. Sonrasında ben de düşündüm neden olmasın dedim. Fiziksel olarak iyi bir durumdayım. Türk futbolunun hali zaten ortada. Maalesef futbolcu yetiştiremiyoruz. Bütün sezon boyunca olmasa da 5 veya 10 maç oynarım diye düşünüyorum. Bakalım tamamen fiziksel durumuma bağlı ama ufakta bir heyecan var 40'dan sonra futbola dönmek adına. Güzel şeyler olacak diye düşüyorum. Futbol tutkusunun yaşı yok. 6 yaşında ne kadar heyecanlıysam bugün de aynı heyecanı duyuyorum. Kariyerimde memleketimin takımının forması da olsun istedim. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Tokatspor'da zor bir görev üstlendiklerinin altını çizen Dursun, 4-5 yıl içerisinde Tokatspor'u Süper Lig'e çıkarmak için bir hedef ortaya koyduklarını sözlerine ekledi.

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Ahmet Dursun: "Bütün sezon boyunca olmasa da 5 veya 10 maç oynarım"
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