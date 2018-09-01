Fenerbahçe sil baştan

Sezona, başkanını, yönetimini ve teknik ekibini değiştirerek yeni bir yapılanmayla giren Fenerbahçe, kadrosunu da baştan aşağıya yeniledi.

Transfer döneminde kadrosunu 11 futbolcuyla güçlendiren sarı-lacivertliler, geçen sezon başı kadroda bulunan 7 oyuncuyla ise yola devam etmedi.

Sportif direktör Damien Comolli'nin göreve gelmesiyle transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Michael Frey, Diego Reyes, Jailson Marques Siqueira, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'yi bonservisiyle takıma kazandırdı.

Sarı-lacivertliler, Andre Ayew, İslam Slimani ve Yassine Benzia'yı ise kiraladı. Bu isimlerde Ayew ve Benzia'nın satın alma opsiyonu sarı-lacivertlilerde bulunuyor.

Fenerbahçe, bu transfer döneminde, geçen sezon başı kadroda yer alan Jose Fernandao, Ahmethan Köse, Giuliano Victor de Paulo, Josef de Souza, Luis Neto, Samed Karakoç ve Vincent Janssen ile de yollarını ayırdı.

Geçen yıl kiralık olarak takımdan ayrılan Salih Uçan, aynı şekilde Empoli'ye gönderildi. Fenerbahçe, 4 yıldır başka takımlara kiraladığı Beykan Şimşek'in sözleşmesini ise karşılıklı olarak feshetti.

SADECE BEKLER DEĞİŞMEDİ

Fenerbahçe, transfer döneminde sadece beklerinde değişikliğe gitmedi.

Kaleci, stoper, ön libero, merkez orta saha, forvet arkası, hücumun kanatları ve santrfor pozisyonlarına en az bir oyuncu takviyesi yapan sarı-lacivertliler, savunma beklerinde ise transfere ihtiyaç duymadı.

TRANSFER DÖNEMİ KARLI GEÇTİ

Fenerbahçe, bu sezon en karlı transfer dönemlerinden birini geçirdi.

UEFA'yla olan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması sebebiyle transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'a gönderdiği 3 futbolcudan 25 milyon avro kazandı.

Jose Fernandao'yu 2.5 milyon avroya El Wahda'ya satan Fenerbahçe, Giuliano Victor de Paulo'yı 10.5 milyon avroya El Nassr'a, Josef de Souza'yı ise 12 milyon avroya El Ahli'ye gönderdi.

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile Diego Reyes'e bonservis ücreti ödenemezken, diğer 9 oyuncuyu yaklaşık 18 milyon avro harcayarak transfer etti. Sarı-lacivertliler, oyuncu gelir-gider dengesinde yaklaşık 7 milyon avro kar etti.

TRANSFERDE GENÇLERE AĞIRLIK VERİLDİ

Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcularla dikkati çekti.

Geçen sezon ağırlıklı olarak ilk 11'de forma giyen Josef de Souza (29), Giuliano (28), Fernandao (31) ve Luis Neto (30) gibi yaş ortalaması yüksek oyuncularla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, transferde ise gençlere ağırlık verdi.

Kadrosuna bonservisiyle kattığı oyuncuların tamamını genç isimlerden seçen Fenerbahçe, kiraladığı futbolcularda ise tecrübeyi tercih etti.

Sarı-lacivertlilerin bonservisiyle transfer ettiği futbolcular arasında en yaşlı isim kaleci Harun Tekin (29) oldu. En genç futbolcularda ise 18 yaşındaki Berke Özer ve 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu ön plana çıktı.

Sarı lacivertlilerin bu isimler dışında kadrosuna kattığı oyunculardan Jailson 22, Michael Frey 24, Barış Alıcı 21, Diego Reyes 25 ve Tolga Ciğerci 26 yaşında bulunuyor.

Kiralık oyunculardan Yassine Benzia 23, Andre Ayew ise 28 yaşında. Fenerbahçe'nin 29 yaşından büyük tek transferi ise Cezayirli santrfor İslam Slimani (30) oldu.

BREZİLYALILARDAN VAZGEÇMEDİ

Fenerbahçe, yeni sezonda da kadrosunda Brezilyalı futbolcu bulundurma geleneğini sürdürecek.

Transfer döneminde kadrosundaki 3 Brezilyalı oyuncusuyla da yollarını ayıran sarı-lacivertliler, bu geleneği yeni sambacı Jailson Marques Siqueira'yla sürdürecek.

Fenerbahçe'de son olarak 2000-20001 sezonu kadrosunda Brezilyalı futbolcu yer almamıştı.

YABANCI SAYISI AŞTI

Fenerbahçe, yabancı sayısı sınırlamasını aştı.

Türkiye Futbol Federasyonuna, Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynatmak için 14 yabancı futbolcu ismi bildirecek Fenerbahçe'de bu sayı şu anda 15 oldu.

Fenerbahçe, bir isme lig lisansı çıkarmayacak. Bu ismin ise büyük bir ihtimalle kaleci Carlos Kameni olması bekleniyor.

FENERBAHÇE, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosunda Türk oyuncularla birlikte 14 ülkeden futbolcu yer alacak.

Sarı-lacivertlilerde Türk isimlerin dışında kadrosunda Fas ve Cezayir'den ikişer, Kamerun, Rusya, Slovakya, Şili, Meksika, Makedonya, Fransa, Brezilya, Gana, İspanya ve İsviçre'den ise birer futbolcu bulunuyor.

Fenerbahçe'nin kadrosunda yabancı futbolcular şöyle:

Carlos Kameni (Kamerun), Roman Neustaedter (Rusya), Martin Skrtel (Slovakya), Mauricio Isla (Şili), Diego Reyes (Meksika), Eljif Elmas (Makedonya), Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe (Fas), Mathieu Valbuena (Fransa), Jailson (Brezilya), Andre Ayew (Gana), Roberto Soldado (İspanya), İslam Slimani, Yassine Benzia (Cezayir), Michael Frey (İsviçre).

GELENLER

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunun birinci transfer döneminde aldığı futbolcular şöyle:

Futbolcu Son takımı Transfer şekli Sözleşme süresi Barış Alıcı Altınordu Bonservisiyle 4 Berke Özer Altınordu Bonservisiyle 4 Ferdi Kadıoğlu NEC Nijmegen Bonservisiyle 4 Frey Zürih Bonservisiyle 4 Reyes Porto Bonservisi elinde 2 Harun Tekin Bursaspor Bonservisiyle 3 Jailson Gremio Bonservisiyle 4 Tolga Ciğerci Galatasaray Bonservisi elinde 1 Ayew Swensea City Kiralık (Satın alma opsiyonlu) 1 Slimani Leicester City Kiralık 1 Benzia Lille Kiralık (Satın alma opsiyonlu) 1

GİDENLER

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı isimler ise şu şekilde:

Futbolcu Gittiği takım Transfer şekli Fernandao El Wahda Bonservisiyle Neto Zenit Kiralık sözleşmesi bitti Janssen Tottenham Kiralık sözleşmesi bitti Giuliano El Nassr Bonservisiyle Josef de Souza El Ehli Bonservisiyle Salih Uçan Empoli Kiralık (Satın alma opsiyonuyla) Ahmethan Köse Kırklarelisspor Kiralık Samed Karakoç Tarsus İdmanyurdu Kiralık Beykan Şişmek Osmanlıspor Sözleşmeyi karşılıklı sona erdirme