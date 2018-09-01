Fenerbahçe'den Kayserispor'a sürpriz 11

Yeni sezona Bursaspor galibiyeti ile başlayan ve ardından Yeni Malatyaspor ile Göztepe yenilgisi yaşayan Fenerbahçe'de Phillip Cocu, Kayserispor maçında sahaya süreceği ilk 11 merak konusu... Yeni sezona Bursaspor galibiyeti ile başlayan ve ardından Yeni Malatyaspor ile Göztepe yenilgisi yaşayan Fenerbahçe'de Phillip Cocu, Kayserispor maçında sahaya süreceği ilk 11 merak konusu... Transferin son döneminde kadrosuna Reyes, Harun, Jailson ve Benzia'yı dahil eden sarı lacivertliler, kadroda bu isimlere yer verecek mi? Fenerbahçe teknik direktörü antrenmanlarda değişimin sinyalini verdi. Harun Tekin'in gelir gelmez eldivenleri Volkan Demirel'den alması, Reyes'in antrenmandaki performansı Cocu'yu etkiledi. İşte Kayserispor maçında Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i... Harun Tekin Mauricio Isla Martin Skrtel Diego Reyes