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'den 'a sürpriz 11

Yeni sezona Bursaspor galibiyeti ile başlayan ve ardından Yeni Malatyaspor ile Göztepe yenilgisi yaşayan 'de , maçında sahaya süreceği ilk 11 merak konusu...

Giriş Tarihi: 01.09.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 09:44
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'den 'a sürpriz 11
Fenerbahçe'den Kayserispor'a sürpriz 11

Yeni sezona Bursaspor galibiyeti ile başlayan ve ardından Yeni Malatyaspor ile Göztepe yenilgisi yaşayan 'de , maçında sahaya süreceği ilk 11 merak konusu...

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'den 'a sürpriz 11
Fenerbahçe'den Kayserispor'a sürpriz 11

Transferin son döneminde kadrosuna Reyes, Harun, Jailson ve Benzia'yı dahil eden sarı lacivertliler, kadroda bu isimlere yer verecek mi?

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'den 'a sürpriz 11
Fenerbahçe'den Kayserispor'a sürpriz 11

teknik direktörü antrenmanlarda değişimin sinyalini verdi. 'in gelir gelmez eldivenleri 'den alması, Reyes'in antrenmandaki performansı Cocu'yu etkiledi. İşte Kayserispor maçında Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

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'den 'a sürpriz 11
Fenerbahçe'den Kayserispor'a sürpriz 11

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'den 'a sürpriz 11
Fenerbahçe'den Kayserispor'a sürpriz 11

Mauricio Isla

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'den 'a sürpriz 11
Fenerbahçe'den Kayserispor'a sürpriz 11

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'den 'a sürpriz 11
Fenerbahçe'den Kayserispor'a sürpriz 11

Diego Reyes

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