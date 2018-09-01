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haberi..., döneminin kapanmasına dakikalar kala Cezayirli oyuncu 'yı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 31.8.2018 23:45 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 01:56
Son dakika: Fenerbahçe, Yassine Benzia transferini açıkladı

, Cezayirli oyuncu 'yı, Fransa ekibi 'den satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen 23 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı. Havalimanından özel bir araçla ayrılan oyuncu resmi imzayı, döneminin kapanmasına sayılı dakikalar kala attı.

Futbola, Fransız temsilcisi Olympique Lyon'da başlayan Benzia, bu takımda 4 sezonda 54 maçta forma giyerken 6 da gol kaydetti. 2015 yılında Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yassine Benzia, bu ekipte çıktığı 93 karşılaşmada ise 11 golün altına imza attı

Sarı lacivertli ekip tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Yassine Benzia'yı Fransa'nın Lille OSC kulübünden satın alma opsiyonlu olarak bir seneliğine kiralamıştır.

Cezayir milli takımında da forma giyen 1994 doğumlu Yassine Benzia'ya çubuklu formamız ile başarılar dileriz!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

TRANSFER | Fenerbahçe, Yassine Benzia'yı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. pic.twitter.com/dfnQoO2nCL

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Son dakika: Fenerbahçe, Yassine Benzia transferini açıkladı
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