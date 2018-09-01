Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesinin 13. dakikasında Andre Ayew'in, Kayserispor'un ağlarını havalandırmasından sonra Süper Lig'de gol yemeyen takım kalmadı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta evinAntalyalyaspor'u 2-0 mağlup eden sonrasında Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, Fenerbahçe mücadelesinin 13. dakikasında Andre Ayew'den yediği golle birlikte kalesinde ilk kez gol gördü. Ganalı futbolcunun attığı bu golle birlikte Süper Lig'de kalesinde gol görmeyen takım kalmadı.