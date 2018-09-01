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Süper Lig’de gol yemeyen takım kalmadı

, 'in 4. haftasında oynadığı maçının ilk yarısını 1-0 önde tamamlarken karşılaşmanın 13. dakikasında 'in attığı golle Kayserispor ağları bu sezon ilk kez havalandırıldı ve Spor Toto Süper Lig'de gol yemeyen takım kalmadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 20:05 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 20:06
Süper Lig’de gol yemeyen takım kalmadı

'in 4. haftasında Kadıköy'de oynanan - mücadelesinin 13. dakikasında 'in, Kayserispor'un ağlarını havalandırmasından sonra Süper Lig'de gol yemeyen takım kalmadı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta evinAntalyalyaspor'u 2-0 mağlup eden sonrasında Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, Fenerbahçe mücadelesinin 13. dakikasında Andre Ayew'den yediği golle birlikte kalesinde ilk kez gol gördü. Ganalı futbolcunun attığı bu golle birlikte Süper Lig'de kalesinde gol görmeyen takım kalmadı.

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Süper Lig’de gol yemeyen takım kalmadı
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