Ünal Karaman: Oyuncularım karakterli duruş sergilediler

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, oyuncuların sahada karakterli bir duruş sergilediğini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle kendilerine inanıp maça gelen taraftarlara teşekkür ederek, "Gerçekten bugün sahadaki coşkumuzun en büyük sebebi onlardı. İnşallah yakın gelecekte çok daha iyi bir Trabzonspor izletiriz." dedi.

"KARAKTERLİ OYUNCULARA SAHİBİZ"

Sonraki teşekkürün ise sahada mücadele eden ve kulübede onlara destek veren oyuncularına olduğunu kaydeden Karaman, şöyle devam etti:

"Son derece karakterli duruş sergilediler. Bu duruşun karşısında da hak ettikleri sonucu elde ettiler. Kazanmak güzel tabii ki. Lig başında bazı zorlukların olacağını biliyoruz. Özellikle kamp döneminde aramızda olmayan arkadaşlarımızın zorluğu var. Geçtiğimiz hafta içerisinde takıma katılan oyuncular oldu. Şükürler olsun ki karakterli oyunculara sahibiz. Bu karakterli oyuncular arkadaşlarını çok çabuk içlerine aldılar. Sanki uzun zamandır Trabzonspor forması giyiyormuş gibi, o coşkuya ortak ettiler. Dolayısıyla onlara teşekkür ediyorum. Kazanmak güzel taraftarlarımıza hayırlı olsun."

"ONLARIN ACI ÇEKMEMESİNİ İSTİYORSUNUZ"

Karaman, geçen hafta kadro dışı kalan Mustafa Akbaş'ın üçüncü golden sonra kendisine sarılması ve takımdaki arkadaşlık, kazanma coşkusu üzerine sorulan bir soruya da şöyle yanıt verdi:

"Arkadaşlarımız zamanla bizi daha iyi tanıyacaklar. İnsan ailesinde bazen çocuklarına ceza veriyor. Bu onları sevmiyorsunuz anlamına gelmiyor. Onların acı çekmemesini istiyorsunuz. Genç arkadaşlar. Onlarda da zaman zaman sıkıntı olabiliyor. Belki saha içinde olmayıp da farklı özel hayatlarında yaşadıkları sorunlar olabiliyor. Elbette biz bunları göğüsleyeceğiz ama yakın zamanda inanıyorum şunu daha iyi anlayacaklar; onlardan para kazanan değil onlara daha fazla para kazandırmayı, daha fazla itibar kazandırmayı, yeteneklerini daha üst seviyeye çekmeye çalışan ağabeyleriyiz, büyükleriyiz. Yerine koyarlarsa babalarıyız.

"BİZİM ONLARA KIZGINLIĞIMIZ OLAMAZ"

Elbette kızacağımız noktalar olabilir. Bu illaki onları cezalandırmak anlamına gelmiyor. Haşa biz kimiz ki cezalandıralım. Yaptığımız her eylem aldığımız karar bu gençleri geleceğe sağlam adımlarla hazırlama anlamındadır. Bizim onlara küskünlüğümüz, kızgınlığımız olmaz, yeter ki yüreklerinde karanlığa yenik düşmesinler. Yüreklerinde aydınlık karanlığın üzerini örtsün. O niyetle geldikleri anda sorun yok. Biz her türlü sorunu onların önüne geçecek şekilde çözeriz."