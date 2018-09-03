Trabzonspor'un yeni transferi Nwakaeme, Galatasaray maçında 2 gol ve bir asistlik performans sergileyerek herkesi kendine hayran bıraktı. Bordo-mavili takımın 1 milyon 100 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Nwakaeme'yi sosyal medyada göklere çıkaran taraftarlar, "İşte yeni Yattara", "Jaja geri döndü", "Özlediğimiz yaratıcı futbolcu işte bu", "Yılın transferini Trabzonspor yaptı" şeklinde yorumlar yaptılar. Öte yandan İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından gelen Nwakaeme için bordo-mavililerin efsane isimlerinden Shota Arveladze'den de görüş alındığı belirtildi. Arveladze'nin İsrail'de bir süre görev yaptığını hatırlatan bordomavili yöneticiler, "Shota'dan, Nwakaeme ile ilgili son rötuşları yapmak için bilgi aldık. O da olumlu sözler söyleyince almaya karar verdik" dediler.

2- Ligde çıktığı iki maçta 108 dakika sahada kalan Nwakaeme rakip kalelere sadece 2 şut atarken, 2 gol atıp, 1 asist yaptı.

Milli sevinç

Trabzonspor'un 6 yabancı futbolcusu milli takımdan davet aldı. İşte o isimler: Onazi (Nijerya), Kucka (Slovakya), Amiri ve Hosseini (İran), Novak (Çekya), Esteban (Kosta Rika).

BİR GÖRÜŞ - İSKENDER GÜNEN

Boşluğu doldurdu

Son yıllarda bir türlü sağ ve sol kenarlara gerekli transferler yapamayan Trabzonspor, bu yıl kadroya yeni katılan 29 yaşındaki Anthony Nwakaeme ile bu boşluğu dolduracak gibi görünüyor. Takıma yeni katılmasına ve 11'deki ilk maçı olmasına rağmen 2 gol ile yaptığı 1 asistin dışında bir kenar oyuncusunda olması gereken özelliklerini sahaya yansıttığı bir gerçek. Vücut vücuda girdiği pozisyonlarda topu saklama becerisi öne çıktı. Bire bir yakaladığı pozisyonlarda ise rakibin üstüne giderek adam eksiltmesi ile de tam not aldı. Arkadaşlarıyla daha fazla oynadıkça bu sezon takımına çok önemli katkılar vereceğini düşünüyorum.