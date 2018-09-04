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UEFA'dan 'e doğum günü mesajı

UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü 'in 65. doğum gününü kutladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 15:14
UEFA'dan Fatih Terim'e doğum günü mesajı

UEFA 'nin resmi Twitter hesabından ile Galatasaray Futbol Takımı'nın Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon elde edilen şampiyonluğun kutlama fotoğrafı paylaşıldı.

"İmparator Fatih Terim, bugün 65 yaşında." denilen paylaşımda, "Fatih Terim, Galatasaray'ı Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04'ün olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndan çıkarabilecek mi?" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada FIFA'nın resmi Twitter hesabında da Fatih Terim'in yanı sıra bugün doğum günü olan futbol adamları için kutlama mesajı yer aldı.

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UEFA'dan Fatih Terim'e doğum günü mesajı
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