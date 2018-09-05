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Belhanda, Emre ve Şaş ’ya

Trabzon maçında kırmızı kart gören Belhanda, ’da yönetici yumruklayan Emre Belözoğlu ve taraftarla kavga eden , ’na sevk edildi

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Belhanda, Emre ve Şaş PFDK’ya
, Trabzonspor maçında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gören G.Saraylı Belhanda, tribünlerle kavga eden G.Saray Yardımcı Antrenörü ve BŞB. spor maçındaki olaylar nedeniyle Emre Belözoğlu'nu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na () sevk etti. Tribünlerle kavga edip Erzurumsporlu yöneticiye yumruk atan Emre 'Saldırı' nedeniyle sevk edilirken, Belhanda 'Kural dışı hareketten', Hasan ise 'Sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten' PFDK'lık oldu. Ayrıca Bursaspor da Beşiktaş karşılaşmasındaki saha olayları nedeniyle disipline gitti. Belhanda ve Hasan Şaş'ın en az 2 maç müsabakalardan men alması beklenirken, Emre Belözoğlu'nun cezasının 4 maça çıkabileceği konuşuluyor.
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Belhanda, Emre ve Şaş PFDK’ya
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