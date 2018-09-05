Belhanda, Emre ve Şaş PFDK’ya

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu
, Trabzonspor maçında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı faul
nedeniyle kırmızı kart gören G.Saraylı Belhanda, tribünlerle kavga eden G.Saray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş
ve BŞB. Erzurum
spor maçındaki olaylar nedeniyle Emre Belözoğlu'nu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK
) sevk etti. Tribünlerle kavga edip
Erzurumsporlu yöneticiye yumruk atan Emre 'Saldırı'
nedeniyle sevk edilirken, Belhanda 'Kural dışı hareketten', Hasan
ise 'Sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten'
PFDK'lık oldu. Ayrıca Bursaspor da Beşiktaş karşılaşmasındaki saha olayları nedeniyle disipline gitti. Belhanda ve Hasan Şaş'ın en az 2 maç müsabakalardan men alması beklenirken, Emre Belözoğlu'nun cezasının 4 maça çıkabileceği konuşuluyor.