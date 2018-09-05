Fenerbahçe'de Jailson ve Yassine Benzia ilk 11’e

Milli araya rağmen tatili kısa tutan Phillip Cocu, Konyaspor maçı hazırlıkları için takıma göz açtırmıyor. Hollandalı teknik adam zorlu deplasmanda savunma güvenliği güçlü bir takımla yer almak amacında. Kayserispor karşısında ön liberoda görev verdiği Reyes'i defansa çekmesi beklenen Cocu'nun Jailson'u savunmanın önünde oynatması, yeni transfer Benzia ile sakatlığı geçen Aatif'ın da takıma monte edilmesi bekleniyor.

MEKSİKALILAR ŞAŞKIN

Cocu'nun defans oyuncusu Reyes'i Kayserispor karşısında ön liberoda oynatması futbolcunun ülkesinde şaşkınlıkla karşılandı. Meksika basınında yapılan yorumlarda, mevkisi savunma olan Reyes'in hem de oynadığı ilk maçta orta sahada görev almasının şaşırtıcı olduğu belirtildi.

HAFTANIN GOLÜ AYEW'DEN

F.Bahçe'yi Kayserispor karşısında 1-0 öne geçiren Andre Ayew'in golü Turkcell'in GollerCepte uygulamasının en popüler golü oldu. Uygulama üzerinden atılan toplam 22 gol 316 bin kez, Ayew'in golü 47 bin kez izledi. Trabzonspor'un 4-0 kazandığı Galatasaray mücadelesi ise 131 bin kişi tarafından seyredildi.

PORTEKİZ'DE GÜNDEM POŞETTEN FORMA

Başkan Ali Koç ile Bayram Akman'ın buluşmasında çekilen bu fotoğraf da Portekiz basınının haberini süsledi. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Kayserispor maçı öncesi genç taraftar Bayram Akman'la buluşması Portekiz'de gündem oldu. Record gazetesi yaptığı haberde maddi sıkıntıları nedeniyle forma alamayan genç taraftarın isteğinin Ali Koç tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Koç'un genç Bayram'la kulüp binasında bir araya geldiğini ve forma hediye ettiğini aktardı.?