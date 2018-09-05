Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'de Jailson ve Yassine Benzia ilk 11’e

'de Jailson ve Yassine Benzia ilk 11’e

Üst üste 3 maçını kaybeden 'de teknik direktör Phillip Cocu, deplasmanı için farklı bir kadro denemesi yapıyor. Jailson ve Yassine Benzia’nın 11’e monte edilmesi bekleniyor. Aatif da takıma dönüyor.

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Fenerbahçe'de Jailson ve Yassine Benzia ilk 11’e

Milli araya rağmen tatili kısa tutan Phillip Cocu, maçı hazırlıkları için takıma göz açtırmıyor. Hollandalı teknik adam zorlu deplasmanda savunma güvenliği güçlü bir takımla yer almak amacında. Kayserispor karşısında ön liberoda görev verdiği Reyes'i defansa çekmesi beklenen Cocu'nun Jailson'u savunmanın önünde oynatması, yeni transfer Benzia ile sakatlığı geçen Aatif'ın da takıma monte edilmesi bekleniyor.

MEKSİKALILAR ŞAŞKIN
Cocu'nun defans oyuncusu Reyes'i Kayserispor karşısında ön liberoda oynatması futbolcunun ülkesinde şaşkınlıkla karşılandı. basınında yapılan yorumlarda, mevkisi savunma olan Reyes'in hem de oynadığı ilk maçta orta sahada görev almasının şaşırtıcı olduğu belirtildi.

HAFTANIN GOLÜ AYEW'DEN
F.Bahçe'yi Kayserispor karşısında 1-0 öne geçiren Andre Ayew'in golü Turkcell'in GollerCepte uygulamasının en popüler golü oldu. Uygulama üzerinden atılan toplam 22 gol 316 bin kez, Ayew'in golü 47 bin kez izledi. Trabzonspor'un 4-0 kazandığı Galatasaray mücadelesi ise 131 bin kişi tarafından seyredildi.

PORTEKİZ'DE GÜNDEM POŞETTEN FORMA
Başkan ile Bayram Akman'ın buluşmasında çekilen bu fotoğraf da basınının haberini süsledi. 'de Başkan Ali Koç'un Kayserispor maçı öncesi genç taraftar Bayram Akman'la buluşması Portekiz'de gündem oldu. Record gazetesi yaptığı haberde maddi sıkıntıları nedeniyle forma alamayan genç taraftarın isteğinin Ali Koç tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Koç'un genç Bayram'la kulüp binasında bir araya geldiğini ve forma hediye ettiğini aktardı.?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Jailson ve Yassine Benzia ilk 11’e
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN