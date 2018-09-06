7 oyuncu liste dışı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika'dan Anderlecht, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, 23 kişilik kadrosunu UEFA'ya gönderdi. Yeni transferler Harun Tekin, Jailson, Benzia, Frey, Reyes ve Slimani kadroda yer alırken, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci kadroya giremedi. Kameni, Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve Soldado listede kendilerine yer bulamayan diğer isimler oldu.

KAMENİ'NİN SÖZLEŞMESİ DONDURULDU

Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisi Kameni, Benzia'ya lisans çıkarılabilmesi için sözleşmesi dondurulunca Avrupa listesine de giremedi. 23 kişilik kadroda altyapıdan oyuncu zorunluluğu nedeniyle Berke kesilip, kalede tercih Erten'den yana kullanıldı. Oğuz Kağan ve Yiğithan da altyapı zorunluluğu nedeniyle Avrupa listesine girdiler.

'HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDEYİM'

Soldado: Çok üzgünüm. Diğer kulvarlarda takıma destek için elimden geleni yapacağım.

UEFA Avrupa Ligi'ne verilen 23 kişilik kadroya giremeyen Soldado, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak duygularını paylaştı. İspanyol golcü, hayal kırıklığı yaşadığını belirtip, "Şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak ve yarışacağımız diğer kulvarlarda takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak" dedi.

İŞTE 23 KİŞİLİK KADRO:

KALE: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu.



DEFANS: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli.



ORTA SAHA: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatif Chahechouhe, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Eljif Elmas.



FORVET: İslam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew.

9 - Soldado geçen sezon 26 lig maçında forma giyerken 9 gol, 4 asistle takıma katkı verdi.

Bu sezon 5 resmi maçta 142 dakika görev yapan Soldado, gol atamadı, bir asist yaptı. İspanyol golcü, sadece Bursa maçına 11 başlarken 66 dakika oyunda kaldı.

GÜRCAN BİLGİÇ - 3 SORU 3 CEVAP

F.Bahçe'de 7 isim UEFA Avrupa Ligi kadrosuna giremedi. Doğru isimler mi kadro dışı kaldı?

Sayının 23'e inmesi, altyapıdan ve Türkiye'den yetişen oyuncu mecburiyetleri nedeniyle bazı seçimler mecburen oldu. Altyapıdan Berke'nin yerine Erten'in, Mehmet Ekici yerine Oğuz Kağan'ın ya da Soldado yerine Barış Alıcı'nın kadroya yazılması bu yüzden. Esas sorun şu; 7 isme bakıp, "Bu isim nasıl olmaz?" demememiz. Bu oyuncular şans aldılar ve bu fikri kimsede uyandırmadılar.

Özellikle Mehmet Ekici'nin olmaması üzerinden büyük eleştiri var? Siz ne dersiniz?

Mehmet Ekici özelinde sakatlık ve tempo problemleri var. Cocu'nun beğendiği bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama bir haftada 3 maçı çıkartacak durumda değil. Bu nedenle Hollandalı, Ekici'nin sakatlığa yatkın fiziksel yapısını düşünerek, Süper Lig rotasyonunda değerlendirmeyi düşünmüş olabilir. Biraz geniş açıyla baktığımızda yanlış bir karar değil.

Bu kadro ile Fenerbahçe'nin gruptaki şansı ne?

İyi bir grup kurası çektiler. Trnava haricinde güçlerin denk olduğunu düşünüyorum. İçerideki maçları kazanmaları lazım. Ve bu tribün atmosferiyle bunu başarırlar. Cocu da Comolli de bu maçları daha çok önemseyeceklerdir. Çünkü eğer Avrupa'ya oyuncu satacaksanız, uluslararası alandaki performanslara bakılır. Bu vizyon takıma aşılandığında Süper Lig'dekinden daha farklı bir Fenerbahçe izleriz.

AATİF'A ÖZEL İLGİ

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını dün çift idmanla sürdürdü. Yeni kadro denemeleri üzerinde çalışan teknik direktör Cocu, sakatlığı geçen Aatif'la antrenmanlarda yakından ilgileniyor. Faslı yıldızın, Konyaspor karşılaşmasıyla ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

EDİZ İÇİN SARI-LACİVERT ANMA MESAJI

F.Bahçe Kulübü, en büyük hayali sarılacivertli takımda oynamak olan ancak 2012 yılında hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu'nu ölümünün 6. yıl dönümünde andı. Ediz'in son olarak formasını terlettiği Eskişehirspor'un maçından fotoğrafı paylaşılarak, "Yukarılarda bir yerde, üstünde sarı-lacivert çubuklu var, sırtında Ediz yazar" mesajı yayımlandı.