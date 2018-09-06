Başkan yanlış bilgilendiriliyor

"Pardon! Yanlış hesaplamışım'' başlıklı haberimle Galatasaray'da yaşanan transfer hatasını ortaya çıkardım. Sarıkırmızılı kulüp resmi sitesinden gün biterken, "Haber doğru değil" diye açıklama yaptı. Başkan Mustafa Cengiz'i kulüp profesyonelleri transfer döneminde yanlış bilgilendirdi ve yanlış bilgilendirmeye devam ediyor... Sayın Başkan'ın 17 Ağustos'ta söylediği, "Şu anda 3 milyon 350 bin Euro açığımız var. 31 Mayıs 2019'a kadar bunu kapatamazsak, UEFA'ya 3 milyon Euro ceza öderiz" ifadesi tıpkı önceki akşam dediği "Şampiyonlar Ligi'nde sıfır bile çeksek 55 milyon Euro alacağız" açıklaması gibi gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray bu transfer döneminde eksiye düşmemek zorundaydı ve Gomis'i satmaktan başka çaresi yoktu. Şampiyonlar Ligi'ndeki en olumsuz senaryoda ise gelir 35 milyon Euro seviyesinde...

Galatasaray yıllardır zarar eden bir kulüp. İlginçtir, yıllardır da finansın başında aynı kişi var: CFO Sedef Hacısalihoğlu.

İki sene önce Fatih İşbecer'in, "Bizans oyunları ile entrika yapanlar var" diyerek yönetiminden istifa etmesine neden olan sürecin baş aktörlerinden Sedef Hacısalihoğlu...

Transferde bonuslar dikkate alınmadı, yanlış hesaplama yapıldı... 400 küsur bin Euro bütçesi kaldığı gerçeği ile son anda yüzleşen Galatasaray, forvet transferi yapamadı. Peki, transferin son günü neler oldu, tekrar hatırlatalım...



CORNELIUS için Atalanta'ya yapılan 1 milyon Euro kiralama teklifi geri çekildi.



AKHISAR ile Ömer Bayram'ın bonservisi için 500 bin Euro'ya anlaşıldı. Sınırı aşmamak için KAP'a 400 bin Euro olarak açıklandı.



ÖMER Bayram'a yıllık 400 bin Euro ödenecekti. KAP'a yapılan bildirimde ise Ömer'e ilk yıl 500 bin Euro, sonraki iki sezon 400 bin Euro ödeneceği duyuruldu.



KULÜP profesyonelleri transferin son günü sadece Ömer Bayram için akşam 12'ye kadar mesai yapmadı; TFF'de zaten Akhisar'ın Ömer için yolladığı sağlık raporu mevcuttu. Yurt dışından forvet transferi planlandığı için herkes alarmdaydı. Ancak yanlış hesaplama yüzünden yönetimin eli kolu bağlandı, bu haber bizzat kulüp içinden basına ve sosyal medyaya sızdı.