Sosa küllerinden doğdu

Geçtiğimiz sezon başı Milan'dan transfer edilen Jose Sosa, performansıyla eleştiri konusu olmuş, sezon sonu takımdan gönderilmesi gündeme gelmişti. Geride kalan sezon ligde 25 karşılaşmada forma giyen deneyimli orta saha, bu maçların sadece 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Sezonu 3 asistle tamamlayan Sosa, ortalama 67.5 dakika sahada kalabilmişti. 33 yaşındaki Arjantinli, bu sezon ligin ilk 4 haftasında da 11'de görev alırken, bu maçların üçünü 90 dakika sahada kalarak tamamladı ve toplam 351 dakika bordo-mavili formayı giydi. İlk 4 maçta sadece 1 asist yapmasına karşın, takımın saha içindeki merkezi olan yıldız futbolcu, 4-0 kazanılan Galatasaray maçında 115 kez topla buluşup tüm gollerin başlangıcına katkı sağlamıştı. Tangocu, performansıyla taraftarların da büyük beğenisini kazandı. Bu sezon ilk 4 maçta 361 kez topla buluşan tecrübeli oyuncu, takımın bu alanda lideri olurken, yüzde 80 pas isabeti yakaladı.



HÜCUM HATTINDA REKABET

TRABZONSPOR'DA milli aranın ardından Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıklarının iyileşmesiyle, hücum hattındaki 4 formanın 8 adayı olacak. Galatasaray'a karşı alınan 4-0'lık galibiyette forvet bölgesi beğeni toplamıştı. İşte forvet hattında oluşacak rekabet: Santrfor bölgesinde Burak, Rodallega ve Ekuban kapışacak. Kanatlar ve 10 numara pozisyonunda ise Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Vahid Amiri ve Abdülkadir Ömür forma için kıyasıya mücadele edecek.



İSKENDER GÜNEN DİYOR Kİ

Sosa'nın yetenekleri tartışılmaz. Avrupa'nın üst düzey takımlarında her zaman kadroda yer alması, en belirgin özelliğiydi. Beşiktaş'taki performansıyla taraftarın sevgilisi, takımın da önde gelen isimlerinden oldu. Ardından Milan macerası var ama gerekli yeterliliği gösteremediği de bir gerçek. Trabzonspor'a transferi söz konusu iken ücretinin çok yüksek olduğunu dile getirdik. Geçen yıl hayal kırıklığıydı. Bu sezon son iki haftada takıma önemli katkı yaptı. Görev yeri değişimiyle ilgili olsa da bu çıkışta takım oyununun da payı büyük.

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