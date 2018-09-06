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Uluslar Ligi nedir? İşte Uluslar Ligi grupları!

Uluslar Ligi grup maçlarında heyecan başlıyor. Süper Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından A Milli Futbol Takım, sahaya çıkıyor. Peki Uluslar Ligi nedir? İşte UEFA Uluslar Ligi grupları!

Giriş Tarihi: 6.9.2018 14:29
Uluslar Ligi nedir? İşte UEFA Uluslar Ligi grupları!

EFA'nın 2014 yılının Mart ayında düzenlenen 38. Olağan Genel Kurulu'nda tanıtılan, ardından 4 Aralık 2014 tarihinde onaylanan Uluslar Ligi başlıyor. Her iki senede bir gerçekleşecek olan turnuvaya, 55 UEFA üyesi ülke katılım gösterecek. Aynı zamanda bu organizasyon Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Milli Takımlar seviyesinde oynanan en önemli üçüncü futbol turnuvası olma özelliğini taşıyacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde gruplar şu şekilde:

A Ligi
1. Grup: Almanya, Fransa, Hollanda
2. Grup: Belçika, İsviçre, İzlanda
3. Grup: Portekiz, İtalya, Polonya
4. Grup: İspanya, İngiltere, Hırvatistan

B Ligi
1. Grup: Slovakya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti
2. Grup: TÜRKİYE, İsveç, Rusya
3. Grup: Avusturya, Bosna-Hersek, Kuzey İrlanda
4. Grup: Galler, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka

C Ligi
1. Grup: İskoçya, Arnavutluk, İsrail
2. Grup: Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Estonya
3. Grup: Slovenya, Norveç, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi
4. Grup: Romanya, Sırbistan, Karadağ, Litvanya

D Ligi
1. Grup: Gürcistan, Letonya, Kazakistan, Andorra
2. Grup: Belarus, Lüksemburg, Moldova, San Marino
3. Grup: Azerbaycan, Faroe Adaları, Malta, Kosova
4. Grup: Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein, Cebelitarık

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Uluslar Ligi nedir? İşte UEFA Uluslar Ligi grupları!
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