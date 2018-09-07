Türkiye Rusya Milli maçı 2018 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi başlıyor!

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup içerisinde yer alan A Milli Takımımız, bugün Rusya ile karşı karşıya geliyor. Trabzon'da oynanacak maçın tüm detayları netleşti. Milliler bu maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı ve geri sayım başladı. Futbol severler ise ' Türkiye Rusya maçı hangi kanalda' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki 2018 Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE RUSYA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Rusya'yı konuk edecek. Karşılaşma 7 Eylül Cuma günü saat 21:45'de Trabzon Medical Parkstadyumunda oynanacak. Maçın yayın kanalı belli olduğu an buradan öğrenebilirsiniz.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN KADROSU!

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram (Akhisarspor), Serdar Aziz (Galatasaray)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 12. KARŞILAŞMA



A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 12. maçına Rusya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 11 maçta 3 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 4 kez de eşitliği bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 4'ü resmi, 7'si özel 11 maçta 13 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 18 gol gördü.



MİLLİ TAKIM 7,5 YIL SONRA TRABZON'DA



Ay-yıldızlı ekip, Rusya maçı ile 7,5 yıl sonra Trabzon'da bir karşılaşmaya çıkacak. Milli maçın oynanacağı 40 bin 782 kişilik Medical Park Stadı'nın açılışı, 18 Aralık 2016'da gerçekleştirildi.

Daha önce A Milli Takım'ı dort defa ağırlayan şehirdeki son milli mac, 9 Şubat 2011'de Türkiye ile Güney Kore arasında oynanmış ve 0-0 sona ermişti.