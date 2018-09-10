Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 24 Eylül’de

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarının sonuna kadar olan maç takvimini açıkladı. Programa göre 6. haftadaki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 24 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Derbi tarihleri ve 5. haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG'DE 5.HAFTA

14 Eylül Cuma 20.00 Galatasaray-Kasımpaşa

15 Eylül Cumartesi 17.00 Ankaragücü-Akhisarspor 20.00 Göztepe-Kayserispor 20.00 Beşiktaş-E.Yeni Malatya

16 Eylül Pazar 17.00 D.G.Sivasspor-BŞB Erzurum 17.00 M.Başakşehir-Antalyaspor 20.00 Ç.Rizespor-Bursaspor 20.00 A.Konyaspor-Fenerbahçe

17 Eylül Pazartesi: 20.00 A.Alanyaspor-Trabzonspor

İLK YARI DERBİ GÜNLERİ



6. Hafta 24 Eylül Fenerbahçe-Beşiktaş 21:00

11. Hafta 2 Kasım Galatasaray-Fenerbahçe 21:00

13. Hafta 25 Kasım Trabzonspor-Fenerbahçe 19:00

14. Hafta 2 Aralık Beşiktaş-Galatasaray 20:00

16. Hafta 16 Aralık Beşiktaş-Trabzonspor 19:00