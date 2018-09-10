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, maçı hazırlıklarını sürdürdü

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 20:03
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Futbol Takımı, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu beşinci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanlardan ilkinde üst kuvvet ve her oyuncunun kendi nabız aralığına göre yapılan aerob koşu gerçekleştirildi. Sabah antrenmanı, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Akşamüstü yapılan günün ikinci antrenmanına ise dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde oyunsal formda yediye yedi dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
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