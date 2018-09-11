Beşiktaş ve Milli Takım’ın Kartalıyım

Kendimi mutlu ve gururlu hissediyorum. Formasını giydiğim iki takımın da simgesi kartal. Artık ben de takımlarımın kartalıyım
Amacım taraftarın beklentisine karşılık vermek. En iyi olduğum yerde, yani forvet arasında oynamayı umuyorum B
eşiktaş'ın yeni transferi Sırbistanlı milli futbolcu Adem Ljajic, köklü bir kulübün parçası olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Hem Sırbistan'ın hem de Beşiktaş
'ın simgesinin "kartal" olduğuna vurgu yapan 26 yaşındaki yıldız, "Artık hem Beşiktaş'ın hem de Milli Takım'ın kartalıyım"
ifadesini kullandı. Milli maçların ardından siyah-beyazlı ekiple yeniden antrenmanlara çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Ljajic, "Beşiktaş gibi köklü bir kulübün parçası olduğum için kendimi gururlu hissediyorum. Takıma en iyi şekilde dahil olmak için elimden geleni yapacağım"
dedi. Daha önce Inter'de beraber oynadığı Medel ile yeniden bir araya geleceği
için de mutlu olduğunu vurgulayan Ljajic, "Ayrıca aynı dili konuştuğum Vida da takımda. Arkadaşlarımın beni sıcak karşılaması uyum sürecimi kolaylaştıracak
" diye konuştu. Milli Takım
'dan arkadaşı Tosic'ten Beşiktaş'la ilgili güzel bilgiler aldığını anlatan Sırp yıldız, "Şenol Güneş'le kısa bir görüşmem oldu. Beni birkaç yerde kullanmak istediğini söyledi. Ancak en iyi olduğumu düşündüğüm yerde, yani forvet arkasında oynamayı umuyorum"
ifadesini kullandı. PEPE DALYA DEDİ
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Pepe, UEFA Uluslar Ligi'ndeki İtalya maçında Portekiz Milli Takımı'yla 100. karşılaşmasına çıktı. Portekiz'in 1-0 kazandığı Lizbon'daki maç öncesi Pepe için tribünde özel pankart açıldı.