Bizim kadromuz şampiyon olur

VAHID AMIRI: Takımdaki oyuncuların çoğu milli takımda mücadele ediyor. Hedef belli: Şampiyonluk
MAJID HOSSEINI: Taraftarın güvendiği bir oyuncu olup, şampiyonluğa katkı vermek istiyorum T
rabzonspor'un İranlı futbolcuları kulüp dergisinin Eylül sayısına konuştu. Sol kanat oyuncusu Amiri
ile stoper Hosseini
hedeflerini şampiyonluk olarak dile getirdi. İşte iki Pers yıldızın satır başları: AMIRI:
Trabzonspor'un köklü ve büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Taraftarların sevgisine de hayran kaldım.
Ben bir karar verdim mi yaparım. Trabzonspor'da büyük başarılar elde etmek istiyorum. Şimdi yeni bir hedefe yürümek zamanıdır.
Takımımızdaki oyuncuların da çoğu milli takımlarında mücadele ediyor ve çok kaliteliler. Trabzonspor'daki tek hedefim şampiyonluk yaşamak. Bunun için savaşmaya geldim. HOSSEINI:
İlk aşamada ülke dışına çıkarken, eski kulübümün taraftarları kalmamı çok istediler. Ancak hedeflerim doğrultusunda bu adımı atmam şarttı. Şimdi buraya gelmemi sağlayan futbolumu sürekli geliştirmem gerekiyor.
Kısa vadeli hedeflerimde Trabzonspor'a katkı sağlamak var. Teknik heyet ve taraftarların güvendiği bir oyuncu olup, gelecek yıl takımımla birlikte Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyorum. HİÇBİR OYUNCU VAZGEÇİLMEZ DEĞILDIR
TRANSFERIN son gününde Beşiktaş'ın kapısından dönen, ardından Trabzon'u 800 bin Euro alacağı için TFF
'ye şikâyet eden Burak Yılmaz
'a Katar'dan talip çıktı. Körfez ekibinden bir kulüp, Trabzon'un kapısını çaldı. 'Satabiliriz' yanıtını alan Katarlılar, Burak'ı ikna etmeye çalışacak. Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ise Burak krizini şöyle değerlendirdi: "Artık hiçbir oyuncu vazgeçilmez değil. Kulübün ihtiyaçları, ekonomisi ve kadro yapısına göre birçok oyuncu gidebiliyor.. Burak Yılmaz önemli bir oyuncumuz. Bundan sonra varsa Trabzonspor sevgisiyle, profesyonel bir anlayışla bu birlikteliği yürüteceğine inanıyorum." Bu arada Burak, dün takımla birlikte antrenmana çıktı. TRABZON'A YENİ KOL SPONSORU
Bordomavili kulüp, forma kol sponsorluğu için Intercity firmasıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmanın her iki tarafa da şans ve başarı getirmesini temenni ederiz" ifadesi yer aldı.