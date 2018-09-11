Emre Akbaba'nın müthiş hikayesi! "Ablası olmasaydı, futbolcu olamazdı"

A Milli Takım'ın İsveç karşısında 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı maçta, attığı 2. ve 3. gollerle damgasını vuran Emre Akbaba'nın Fransa günlerinde başlayan kariyerinin tam bir başarı öyküsü olduğu ortaya çıktı.

Emre Akbaba'yı Fransa'da 'Avrupa'nın Yıldızları' organizasyonu ile keşfeden ve Avrupa'da 'yetenek avcısı Türk' olarak bilinen Berkant Karlıdağ, yıldız futbolcunun Fransa günlerinden Türkiye'ye uzanan hikayesini sadece Sabah.com.tr Spor Editörü Serkan Akkoyun'a anlattı.

İşte Emre Akbaba'nın Fransa-Türkiye hattında yaşadığı film gibi hikayesi...

FRANSA'DA BERKANT KARLIDAĞ TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ

Emre Akbaba'yı Avrupa'nın Yıldızları organizasyonu ile ilk defa Fransa'da izledim. 250 çocuğun katıldığı 2 günlük bir turnuvaydı. Emre Akbaba fizik olarak zayıftı ancak her iki ayağını kullanması, topla olan yeteneği ve özellikle yakından, uzaktan sürekli şut deneme cesareti ile diğer futbolculardan ayrılıyordu.

EMRE ÇOK SABRETTİ!

Emre o dönem Boluspor'a karşı bir hazırlık maçında da oynamıştı ama Bolusporlular onu beğenmemişti. Emre'yi daha sonAntalyalya'ya getirdik. 4 oyuncu olarak geldiler ancak diğerleri sabredemedi. Emre sabretti, her gün tavuk pilav yiyorlardı. Ben Avrupa'da yaşamama rağmen Emre'nin kariyeri için Antalya'a yerleştim o dönem. Hatta gelişimi için dışarı çıkıyorduk, ona protein alacağı besinler yediriyordum.

EMRE, SIFIR MALİYETLE ANTALYASPOR'A GELDİ

O dönem Antalyaspor'da Sportif Direktör Sedat Karabük vardı. Onunla anlaştık. Ben Emre'yi Antalyaspor'a sıfır maliyetle getirdim. Ben herhangi bir para istemedim. Eğer o dönem ben Emre üzerinden para kazanmak isteseydim, bugün böyle bir kariyeri olmayabilirdi. Ama benim için para değil, Emre'nin geleceğiydi önemli olan. O dönem Antalyaspor Teknik Direktörü olan Mehmet Özdilek de Emre ile çok ilgilendi.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI!

Ancak Emre, yurt dışındaki kampta bir enfeksiyon kaptı. 3-4 gün boyunca yoğun bakımda, ateşler içinde yattı. Kulübün doktoru, 'transferden vazgeçilsin' demiş. O yüzden ön protokol iptal edildi ve Emre, Fransa'ya döndü.

EM BÜYÜK DESTEKÇİSİ SEVDA AKBABA

Bu olaylar nedeniyle Emre bitik durumdaydı. Morali çok bozuldu ve futbolu bırakma noktasına geldi. Ancak o zaman devreye ablası Sevda Akbaba (Yavuzer) girdi. Gerek maddi, gereken manevi olarak özellikle Emre'nin psikolojisinin bozuk olduğu o dönem ablası Sevda Akbaba'nın desteği sayesinde Emre Akbaba bugün futbolcu oldu diyebilirim.

ABLASI SEVDA AKBABA DA GALATASARAY LİSESİ'NDE ÖĞRETMEN!

Sevda Akbaba ile ilgili şöyle bir detay da var. Kendisi bundan birkaç yıl önce Galatasaray Lisesi'nde Fransızca öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Bu olaydan sonra aslında Galatasaray Yönetimi, Sevda Akbaba üzerinden Emre'nin transfer çalışmalarını başlatmışlardı.

PARİS'TEN FRANKFURT'A GELDİ, YİNE SEÇİLDİ!

Emre Akbaba'nın Antalyaspor'la sözleşmesi iptal olduktan sonra Fransa'da hastaneden rapor aldı ve yaşadığının sadece enfeksiyon kaynaklı bir hastalık olduğu, sürekli bir şey olmadığı belirlendi. Ardından ben yine Avrupa'nın Yıldızları ile bu sefer Almanya, Frankfurt'ta bir turnuva düzenledim ve Emre oraya kalkıp Paris'ten geldi. Müthiş bir performans gösterdi. O dönem turnuvayı U21 antrenörü Kamil Hoca da takip ediyordu. 'Hemen bu çocuk tekrar gelmeli' dedi ve bir kez daha Antalyaspor'a getirdim.

EMRE ÜZERİNDE EMEĞİ OLANLAR...

Emre'nin üzerinde başta ablası Sevda Akbaba'nın çok emeği var. Ardından şimdi BB Erzurumspor Teknik Direktörü olan Mehmet Altıparmak'ın, Mehmet Özdilek'in Sedat Karabük'ün, Hüseyin Kalpar'ın büyük emekleri var. Emre Akbaba'nın kariyerinde son noktayı koyan da müthiş bir hoca olan Saffet Susiç'tir.