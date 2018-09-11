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istemedi, Lucescu oynattı

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Galatasaray istemedi, Lucescu oynattı
Transferin son günü 'a gelen ancak sakatlanan yeni takımından önce A 'da maça çıkması herkesi şaşırttı. Ayağı burkulan Ömer'in, sakatlığını tamamıyla atlatıp hazır olması için Galatasaray'ın, Milli Takım heyetinden oynatılmamasını istediği öğrenildi. Lucescu, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Hasan Ali'nin kas yorgunluğu vardı. Sol bekte Ömer'i tercih etmek zorunda kaldım. 2-3 gündür iyi antrenman yapıyor" ifadesini kullandı. Daha önce iki hazırlık maçında ter döken Ömer Bayram, ilk kez resmi maçta milli formayı giydi.
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Galatasaray istemedi, Lucescu oynattı
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