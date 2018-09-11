Galatasaray istemedi, Lucescu oynattı

Transferin son günü Galatasaray
'a gelen ancak sakatlanan Ömer Bayram
yeni takımından önce A Milli Takım
'da maça çıkması herkesi şaşırttı. Ayağı burkulan Ömer'in, sakatlığını tamamıyla atlatıp hazır olması için Galatasaray'ın, Milli Takım heyetinden oynatılmamasını istediği öğrenildi. Teknik Direktör
Lucescu, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Hasan Ali'nin kas yorgunluğu vardı. Sol bekte Ömer'i tercih etmek zorunda kaldım. 2-3 gündür iyi antrenman yapıyor"
ifadesini kullandı. Daha önce iki hazırlık maçında ter döken Ömer Bayram, ilk kez resmi maçta milli formayı giydi.