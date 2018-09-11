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Matador için akıl oyunları

takımının, için yaptığı 1 milyon Euro’luk teklifi yükseltmesi yönetimin aklını karıştırdı

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Matador için akıl oyunları
'ta yaz boyu gönderileceği konuşulan ancak takımda kalan 'nun peşini ekibi bırakmıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer dönemi 2 Ekim'e kadar devam ediyor. Al Nasr'ın, daha önce önerdiği 1 milyon Euro'yu yükselttiği, yılda 4 milyon 250 bin Euro alan 33 yaşındaki forvetin yüksek maaşını da göz önünde bulunduran yönetimin pazarlıklara devam ettiği öğrenildi. Teknik heyetin de, kulübün menfaatleri doğrultusunda kararı yönetime bıraktığı ifade edildi.
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Matador için akıl oyunları
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