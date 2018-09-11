Matador için akıl oyunları

Beşiktaş
'ta yaz boyu gönderileceği konuşulan ancak takımda kalan Alvaro Negredo
'nun peşini Birleşik Arap Emirlikleri
ekibi Al Nasr
bırakmıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer dönemi 2 Ekim'e kadar devam ediyor.
Al Nasr'ın, daha önce önerdiği 1 milyon Euro'yu yükselttiği, yılda 4 milyon 250 bin Euro alan 33 yaşındaki forvetin
yüksek maaşını da göz önünde bulunduran yönetimin pazarlıklara devam ettiği öğrenildi. Teknik heyetin de, kulübün menfaatleri doğrultusunda kararı yönetime bıraktığı ifade edildi.