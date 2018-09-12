Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Alvaro Negredo: Düşüneceğim

Alvaro : Düşüneceğim

, İspanyol forvet Alvaro için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al Nasr ile anlaşmaya vardı. Kararsızlık yaşayan golcü futbolcu ise düşünmek için zaman istedi.

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Alvaro Negredo: Düşüneceğim

, Alvaro 'ya talip olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al Nasr ile pazarlıklarda sona geldi. Siyahbeyazlılar, kendilerine önerilen 1 milyon Euro bonservis bedelini az bulurken, yapılan görüşmeler sonucunda rakamı 1.5 milyon Euro seviyelerine çekmeyi başardı. İspanyol forvetin ise Al Nasr'a gitme konusunda kararsız olduğu ve düşünmek için zaman istediği öğrenildi. Negredo'nun transferi halinde Beşiktaş, hem bonservis bedeli alacak hem de 4 milyon 350 bin Euro maaş yükünden kurtulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alvaro Negredo: Düşüneceğim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN