Alvaro Negredo: Düşüneceğim

Beşiktaş, Alvaro Negredo'ya talip olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al Nasr ile pazarlıklarda sona geldi. Siyahbeyazlılar, kendilerine önerilen 1 milyon Euro bonservis bedelini az bulurken, yapılan görüşmeler sonucunda rakamı 1.5 milyon Euro seviyelerine çekmeyi başardı. İspanyol forvetin ise Al Nasr'a gitme konusunda kararsız olduğu ve düşünmek için zaman istediği öğrenildi. Negredo'nun transferi halinde Beşiktaş, hem bonservis bedeli alacak hem de 4 milyon 350 bin Euro maaş yükünden kurtulacak.

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