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- maçı 150 TL

'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ile oynayacağı ilk maçın biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 150 TL.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 15:58
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı 150 TL

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele edecek olan , 18 Eylül Salı günü saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Rus ekibi ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda Galatasaray'ın oynayacağı ilk mücadelenin biletleri bugün, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları ve internet üzerinden satışa çıktı.

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 1000 TL
2. Kategori: 900 TL
3. Kategori: 800 TL
4. Kategori: 800 TL
5. Kategori: 750 TL
6. Kategori: 600 TL
7. Kategori: 400 TL
8. Kategori: 300 TL
9. Kategori: 250 TL
10. Kategori: 175 TL
11. Kategori: 150 TL
Misafir: 150 TL

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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı 150 TL
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