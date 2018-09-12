Mustafa Cengiz: 3 milyon lira kardayız

Galatasaray Kulübü Olağan Divan Kurulu toplantısı, sarı kırmızılı üyelerin katılımıyla bugün gerçekleştirildi. Sarı kırmızılı üyelere açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 29 Eylül'de düzenleme kararı aldıkları olağanüstü genel kurul toplantısında yetki isteyecekleri konularla ilgili üyelere bilgi verdi.

Cengiz, gayrimenkullerin değerlendirilmesi konusunda isteyecekleri yetkiyle ilgili kendisine yönelik yapılan eleştirilere yanıt vererek, "Bu tartışmalar önceki başkanlarımız döneminde de oldu. Zaten bu konularda önceki yönetimlerin aldığı yetki bizde de var. Galatasaray, dernekler yasasına tabi olduğu için yeni imar yasası ve mevzuata uygun olarak bu konuda yeniden genel kuruldan onay almak gerekiyor. Aksi takdirde bizim işler durabilir. Daha önce Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek başkanlarım da aynı yetkileri aldı. Burada hiçbir plan ve proje yok. Biz plan ve proje yaptığımızda tekrar sizin karşınıza geleceğiz. Zamanımın tamamını Galatasaray için harcıyorum. Gizli, el altından bir şeyler yapacak karaktere sahip değiliz. Ben kendi işime gidemiyorum, gitmiyorum. Arkadaşlarımın çoğu da öyle. Bütün zamanımı Galatasaray'a veriyorum. Bunu takdir ya da oy almak için söylemiyorum. Çocukluğumdan beri yaşadığım bir heyecanın içindeyim. Yanlış yaptığımda edebimle geri çekilirim" dedi.

"GALATASARAY ADASI'YLA İLGİLİ BİLGİNİZ DIŞINDA HİÇBİR ŞEY YAPMAYIZ"

Galatasaray Adası ile ilgili çıkan haberlere değinen Cengiz, "Hukuki süreç devam ediyor. İçiniz rahat olsun. Galatasaray başkanı olarak konuşuyorum. Galatasaray Adası'yla ilgili bilginiz dışında hiçbir şey yapmayız. Adayla ilgili hiçbir ters tasarrufumuz, gizli ajandamız, Bizans oyunumuz yok" diye konuştu.

"3 MİLYON LİRA KARDAYIZ"

Olağanüstü genel kurulu kesinlikle ertelemeyeceklerini belirten Mustafa Cengiz, "Mali açıdan önemli bir mücadele veriyoruz. Olağanüstü genel kurulu erteleyemeyiz, halının altına süpüremeyiz. Çok büyük bir ekonomik savaş veriyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana yaptığımız hasılat 1 milyar 187 milyon lira, harcamamız da 1 milyar 184 milyon lira. 3 milyon lira kardayız. Zaten UEFA bunları gördüğü için ikinci defa katılma hakkı verdi. Bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.