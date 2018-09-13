Burak Yılmaz özür diledi

Bordo mavili kulübün tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bugün düzenlediği basın toplantısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'na açıklamalarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, "Bu kadar üzücü olaylardan sonra sayın başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun konuya bu kadar güzel ve ılımlı yaklaşmasından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Yaşanan olaylardan ve gündemi bu kadar meşgul etmekten dolayı çok üzgünüm. Fakat benim için bütün konular geride kalıp, kapanmış ve asla açılmayacaktır. Böyle üzücü olaylarla karşınıza çıkıp, üzdüğüm, kırdığım büyük Trabzonspor taraftarlarımızdan özür diler, sevgi ve sabrınız için teşekkür ederim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

AHMET AĞAOĞLU'NDAN BURAK YILMAZ SÖZLERİ