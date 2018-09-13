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özür diledi

Kulüp Başkanı 'nun bugün İstanbul'da gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından da kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 17:56 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 18:02
Burak Yılmaz özür diledi

Bordo mavili kulübün tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, kulüp başkanı 'nun bugün düzenlediği basın toplantısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'na açıklamalarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, "Bu kadar üzücü olaylardan sonra sayın başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun konuya bu kadar güzel ve ılımlı yaklaşmasından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Yaşanan olaylardan ve gündemi bu kadar meşgul etmekten dolayı çok üzgünüm. Fakat benim için bütün konular geride kalıp, kapanmış ve asla açılmayacaktır. Böyle üzücü olaylarla karşınıza çıkıp, üzdüğüm, kırdığım büyük Trabzonspor taraftarlarımızdan özür diler, sevgi ve sabrınız için teşekkür ederim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

AHMET AĞAOĞLU'NDAN BURAK YILMAZ SÖZLERİ

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Burak Yılmaz özür diledi
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