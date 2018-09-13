Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

, maçı hazırlıklarını tamamladı

, 'in 5. haftasında yarın ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 20:46
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

, 'in 5'inci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde yapılan anntrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken devam eden bölümde ise altıya üç pas, destek ve baskı çalışması yapıldı. Ana bölümde taktik çalışmaların yapıldığı idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Nijerya Milli Takımı'ndan dönen Henry Onyekuru, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra yenilenme çalışması yaptı. Maicon Roque, takımdan ayrı kondisyonerler eşliğinde özel bir program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN