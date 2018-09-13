Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde yapılan anntrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken devam eden bölümde ise altıya üç pas, destek ve baskı çalışması yapıldı. Ana bölümde taktik çalışmaların yapıldığı idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Nijerya Milli Takımı'ndan dönen Henry Onyekuru, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra yenilenme çalışması yaptı. Maicon Roque, takımdan ayrı kondisyonerler eşliğinde özel bir program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.