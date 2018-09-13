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'ın evindeki son yenilgisi 'dan!

, Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda 21 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar ligde en son 2016-2017 sezonun 30. haftasında yarın karşılaşacağı ’ya kaybetti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 11:02
Galatasaray'ın evindeki son yenilgisi Kasımpaşa'dan!

'ın Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı mücadelesi öncesinde ilginç bir istatistik dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılar ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki en son yenilgisini Kasımpaşa'dan aldı. 2016-2017 sezonun 30. haftasında Paşa'ya 3-1 yenilen Aslan'ın, bu müsabakanın ardından ligde sahasında bileği bükülmedi ve 21 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi.

Evinde geride kalan 21 lig karşılaşmasında 20 galibiyet alan sarı-kırmızılılar sadece 1 kez puan kaybetti. Cimbom, geçtiğimiz sezon ligin 9. haftasında sahasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı.

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Galatasaray'ın evindeki son yenilgisi Kasımpaşa'dan!
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