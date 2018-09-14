Damien Comolli: Fikir almıyorlar yazı yolluyorlar

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, transferin son iki günü takıma dahil olan 3 yıldızın imza töreninde önemli açıklamalar yaptı. Son günlerin en çok tartışılan konusu olan 'Yabancı sınırı' hakkında görüşü sorulan Fransız futbol adamı, altyapılar düzeltilmeden, A takımlarda değişim olamayacağına vurgu yaptı. Comolli, fikirlerini belirtirken Türkiye Futbol Federasyonu'na da göndermede bulundu. İşte konuyla ilgili o açıklamalar: Yabancı sınırıyla ilgili bilgimiz yok, dedikodu duyuyoruz. Böyle bir değişim söz konusu olacaksa bu sezonun çok ama çok erken döneminde bildirilmesi gerekir. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde TFF'den bir yazı geldi kulübümüze, önümüzdeki sezon U21 Ligi'nin olmayacağı yönünde. Ama öncesinde herhangi bir fikir alışverişi olmadı aramızda.



FUTBOLU İYİ NOKTAYA GETİRMEK İÇİN UZUN PROJELERE İHTİYAÇ VAR

Tecrübemin bana söylediği şu; yabancı sayısındaki kısıtlamalar, Türk Milli Takımı'nın değişiminde veya Türk futbolunun seviyesinin başka noktaya gelmesinde 1 günde değişimi sağlayacak çözümler değil. Futbolu daha iyi noktaya getirmek istiyorsanız uzun projelere ihtiyacınız var. Daha iyi altyapı sistemlerine sahip olmalısınız, daha iyi hocalarınız olmalı, futbol akademilerinize daha fazla yatırımlar yapılmalı, daha doğru transferleri, daha akıllıca işe alımları gerçekleştirmelisiniz. Önümüzdeki yıllarda gelişimi görebilmek için daha iyi tesisler yapmalısınız. Türk futbolunda A takım seviyesinde kuralları değiştirip altyapılara hiçbir şey yapmazsanız o değişimin herhangi bir faydasını göremezsiniz. Oralara yatırım yapılmalı. Fenerbahçe'de bizim yaptığımız tam olarak bu.



NABİL DİRAR KADRO DIŞI DEĞİL

'Camiaya Sesleniş' programında Başkan Ali Koç'un kadro dışı kalanlar arasında saydığı Nabil Dirar için Comolli'den farklı bir açıklama geldi. Fenerbahçe Sportif Direktörü, "Dirar kadro dışı değil. TFF'ye verdiğimiz 28 kişilik kadronun içinde yer alıyor. Cocu'nun ilk tercihi olmayabilir ancak hâlâ bizim kadromuzda yer alan bir futbolcu" dedi. Comolli, Ozan ve Kameni içinse şu açıklamayı yaptı: "Onlarınki tamamen futbol kararları. 28 kişilik kadro vermek zorundayız. Bizim için çok zorlayıcı, içimizi acıtan kararlar oldu. Onlar için de bizim için de zor."



TOLGA CiĞERCi'DEN DÜZENLİ RAPOR GELİYOR

Galatasaray'ın sakatlığı nedeniyle yollarını ayırmasının ardından Fenerbahçe'ye gelen Tolga Ciğerci'nin neden imza törenine katılmadığı sorulduğunda Damien Comolli şu yanıtı verdi: "Almanya'da tedavisi sürüyor. Galatasaray'da oynadığı dönemde Almanya'da tedavi başlamıştı ve şu anda da devam ediyor. Sağlık ekibimizin kontrolünde. Her gün sağlık raporlarını alıyoruz, inceliyoruz. Önümüzdeki günlerde de sağlık ekibimizden biri Almanya'ya giderek Tolga'nın yanında olacak."





BENZİA: ALEX'İN BÖLGESİNDE ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Lılle'den 1 yıllığına kiralanan Yassine Benzia, beklentileri karşılamaya hazır olduğunu söyledi. 24 yaşındaki Cezayir asıllı futbolcu, "Daha önce Alex'in forma giydiği özel bir pozisyonda oynayacağım. Beklentileri karşılamak için elimden geleni yapacağım. Ben kreatif bir oyuncuyum. Son pasları vermeyi ve hücum oyuncularına topu aktarmayı seviyorum. Örnek aldığım 10 numara; Zidane" diye konuştu. Comolli ise Benzia transferini şöyle anlattı: "Lille'den telefon geldi ve 'Bizden hangi oyuncuyu istersiniz?' dediler. Direkt 'Benzia' ismini verdim. 16 yaşından beri takip ettiğim bir oyuncuydu. 'Maddi olarak karşılayamayız' dediğimde kiralık olarak alabileceğimiz söylendi. Bizim için inanılmaz bir son gün fırsatı oldu.



JAİLSON: TARİH YAZMAK İSTİYORUM

Brezilya ekibi Gremio'dan transfer edilen ve 4 yıllık imza atan Jailson törende şunları söyledi: "Türkiye Ligi'nde futbol hızlı oynanıyor. Aynı zamanda çok temas var. Burada tarih yazmak istiyorum. Kendimi markaj yapan bir oyuncu olarak tanımlayabilirim. Savunmaya yardım ediyorum ama öne çıkmayı da seviyorum. Rüyam, Brezilya dışında forma giymekti. Giuliano ve Josef, Fenerbahçe ile ilgili çok güzel şeyler söyledi. Artık çalışma ve başlangıç yapma zamanı. Gremio'da Arthur'un (şimdi Barcelona'da oynuyor) kalitesini ortaya çıkarmak için elimden geleni yapıyordum burada da beraber oynayacağım arkadaşlara benzer şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum."



HARUN: VOLKAN BENİM AĞABEYİM

Transferin son günü Bursaspor'dan alınan, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra Kayseri maçında kaleye geçen Harun Tekin duygularını şöyle dile getirdi: "Herkesin hayali olan bir kulübe geldim. Volkan Demirel'le abi-kardeş ilişkimiz var. Her şeyimi sahaya koyacağım. Hedeflerim arasında Milli Takım da var. İyi bir performans gösterdiğim sürece orada da şans bulacağıma inanıyorum. Günümüzde kaleciler daha fazla önde oynuyor. Hocamız da benden topu oyuna sokmamı istiyor. Bu konuda kendime güvenim tam ve hocamızın isteklerini yapabileceğimi düşünüyorum."