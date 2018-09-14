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, Alex'in doğum gününü kutladı

Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli takımın efsane futbolcusu 'nın doğum gününü kutladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 14:54
Fenerbahçe, Alex'in doğum gününü kutladı

Süper Lig'in 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertli forma altında 9 sezonda 343 maça çıkıp 171 gol atan Brezilyalı futbolcu Alex De Souza'nın bugün doğum günü. 41 yaşındaki eski futbolcunun yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Sarı-lacivertliler, kutlama mesajında, "Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex! Yüz kere Alex, bin kere Alex! Çubuklu ile bizlere yaşattığın her şey için teşekkürler! Doğum günün kutlu olsun Alex" ifadelerine yer verdi.

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Fenerbahçe, Alex'in doğum gününü kutladı
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