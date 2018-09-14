Şenol Güneş'ten 6’da 6 talimatı

Üç gün önce düzenlediği basın toplantısında üst üste oynayacakları 6 maçın takım adına büyük önem taşıdığını dile getiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, aynı vurguyu talebeleriyle yaptığı toplantıda da kullandı. Geride kalan haftalarda topladıkları 7 puanı başarısızlık olarak nitelendiren Şenol Güneş, "Milli aranın ardından yeni bir başlangıç yapabiliriz. Ligde biri Fenerbahçe ile olmak üzere 4 maçtan (Malatya, Kayseri, Konya) 12 puan çıkarıp, Avrupa'da da Sarpsborg ve Malmö karşılaşmalarını kazanırsak bizim için her şey daha güzel olur. Sizden, her şeyi bir kenara bırakıp bu maçlara odaklanmanızı istiyorum" dedi. Futbolcular da hocalarına 6 maçta 6 galibiyet sözü verdi.

TEKİNOKTAY ORMAN'A MAYIS'TA RAKİP OLDU

BEŞIKTAŞ Kongre üyesi Hürser Tekinoktay, 2019'un Mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurul için başkan adaylığını resmen duyurdu. Tekinoktay yaptığı açıklamada, "Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz değildir. Beşiktaş'ın sahibi ise Cumhuriyet tarihinden bile eski olan güzide taraftarıdır. Olağanüstü seçimle gelecek yeni yönetime desteğimizi eksik etmeyeceğimizi, hatalı uygulamalarına karşı da uyarma görevimizi en iyi şekilde yapacağımızı bildiririm" ifadelerini kullandı.