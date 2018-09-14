Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Tita’nın ailesine ülkesi Brezilya’da şok

’nın ailesine ülkesi Brezilya’da şok

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor forması giyen Brezilya asıllı Türk futbolcu Melih Gökçek’in () eşi ve çocuğu Brazilya’da gasp edildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 16:46
Tita’nın ailesine ülkesi Brezilya’da şok

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Nevşehir Belediyespor'da top koşturan Brezilya asıllı Türk futbolcu Melih Gökçek'in ailesinin, ülkesi Brezilya'da silahlı soygun esnasında gasp edildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nevşehir Belediyespor yönetimi, "Profesyonel futbolcumuz 'nın Brezilya'da bulunan eşi ve çocuğu okul çıkışı silahlı soygun olayına maruz kalmış olup; arabaları, cüzdan ve telefonları hırsızlar tarafından gasp edilmiştir. Tita ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor, bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tita’nın ailesine ülkesi Brezilya’da şok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN