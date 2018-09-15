Paşalar gibi! İlk devrede hücumda etkisiz kalan Cimbom, ikinci yarıya fırtına gibi girdi. Eren, Rodrigues (2) ve Serdar’ın ağları bulan vuruşları, lige 4’te 4’le başlayan rakibine ilk yenilgisini tattırdı. Konuk ekip tek golünü penaltıdan Diagne ile attı

Giriş Tarihi: 15.9.2018