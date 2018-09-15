Paşalar gibi!

MAÇIN RÖNTGENİ 1- LIGE
4'te 4'le başlayan Kasımpaşa'nın fiyakasını evinde 'Aslan' kesilen Galatasaray
bozdu. Sarı-kırmızılı takıma 55 dakika isabetli şut izni vermeyen Kasımpaşa, ikinci yarıda oyunu soğutacağına atmosferi gerdi ve 10 dakikada yediği 3 golle dağıldı. 2- ROTASYONA
giden Fatih Terim
'i 18'lik stoperi Ozan Kabak mahcup etmedi. Paşa'nın en etkili ismi Trezeguet'yi skor 0-0 iken tehlikeli bir pozisyonda durduran ve dinamizmi ile her topu uzaklaştıran Ozan tribünlerin kalbine girdi. 3- EREN'IN
duran top sonucu gelen golüyle kilidi açan Galatasaray, Rodrigues'in dublesiyle skoru bir anda 3-0'a taşıdı. 4- FIZIK
olarak yüzde 60'larda olan Ndiaye bu haliyle bile fark yarattı ve şık bir asist yaptı. Görev adamı Linnes, Mariano'yu dinlendiren Fatih Terim'i yine yanıltmadı. 5- HAKEM Bülent Yıldırım
, Diagne'ye ucuz bir penaltı çaldı ve VAR'a rağmen kararını geri alamadı. 6- SAĞLIKLI
ise stopere yazılması gereken ilk oyuncu olan Serdar Aziz
, ligin en golcüsü Diagne'ye hava toplarında nefes aldırmadı ve iyi yükseldiği kornerde attığı golle performansını taçlandırdı. Dk. 55 Eren 1-0
Rodrigues'in serbest vuruşunda
Popov'dan seken
top Eren'in önünde kaldı.
Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Dk. 58 Rodrigues 2-0
Ndiaye'nin pasında kaleciyle
karşı karşıya kalan
Rodrigues, düzgün bir
vuruşla farkı ikiye çıkardı. Dk. 65 Rodrigues 3-0
Ceza sahası yayından
Emre Akbaba'nın pasıyla
topla buluşan Rodrigues
ceza sahası içi sol çaprazdan
ayak içi şık bir plase
ile topu köşeden ağlarla
buluşturdu. Dk. 76 Diagne 3-1
Hakem, Ozan'ın ceza sahası
içinde Diagne'ye yaptığı
müdahaleyi penaltı olarak
değerlendirdi. Atışı kullanan
Diagne farkı ikiye indirdi. Dk. 77 Serdar 4-1
Sol taraftan Sinan
Gümüş'ün kullandığı
köşe vuruşunda ön direkte
Diagne'nin üzerinden
yükselen Serdar Aziz kafa
vuruşuyla skoru ilan etti. ASLAN 12'DEN VURDU!
Taraftarının desteğini aldığı Türk Telekom Stadı'nda ortaya koyduğu yüksek performansla dikkatleri çeken Galatasaray, dün akşamı da boş geçmedi. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çıktığı üst üste 12. lig maçından galibiyetle ayrıldı. Cimbom bu karşılaşmalarda 34 kez ağları sarsarken, kalesinde sadece 4 gol gördü.
Galatasaray'ın Terim yönetiminde Aslantepe'deki son mağlubiyetini Kasımpaşa'dan alması dün akşamki galibiyeti daha anlamlı hale getirdi. Öte yandan Sarı-kırmızılı ekip, ligde evinde oynadığı son 22 maçta yenilmedi (21G, 1B). TAÇSIZ KRAL'A SELAM
Sarı-kırmızılılar, vefatının 27. yıl dönümünde önceki gün anılan G.Saray ve Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay
'ı unutmadı. Futbolcular, Eren'in golü sonrası ellerini göğüslerine götürerek, Taçsız Kral'a selam durdu