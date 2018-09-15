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Paşalar gibi!

İlk devrede hücumda etkisiz kalan Cimbom, ikinci yarıya fırtına gibi girdi. Eren, Rodrigues (2) ve Serdar’ın ağları bulan vuruşları, lige 4’te 4’le başlayan rakibine ilk yenilgisini tattırdı. Konuk ekip tek golünü penaltıdan Diagne ile attı

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Paşalar gibi!
MAÇIN RÖNTGENİ
1- LIGE 4'te 4'le başlayan Kasımpaşa'nın fiyakasını evinde 'Aslan' kesilen bozdu. Sarı-kırmızılı takıma 55 dakika isabetli şut izni vermeyen Kasımpaşa, ikinci yarıda oyunu soğutacağına atmosferi gerdi ve 10 dakikada yediği 3 golle dağıldı.
2- ROTASYONA giden 'i 18'lik stoperi Ozan Kabak mahcup etmedi. Paşa'nın en etkili ismi Trezeguet'yi skor 0-0 iken tehlikeli bir pozisyonda durduran ve dinamizmi ile her topu uzaklaştıran Ozan tribünlerin kalbine girdi.
3- EREN'IN duran top sonucu gelen golüyle kilidi açan Galatasaray, Rodrigues'in dublesiyle skoru bir anda 3-0'a taşıdı.
4- FIZIK olarak yüzde 60'larda olan Ndiaye bu haliyle bile fark yarattı ve şık bir asist yaptı. Görev adamı Linnes, Mariano'yu dinlendiren Fatih Terim'i yine yanıltmadı.
5- HAKEM , Diagne'ye ucuz bir penaltı çaldı ve VAR'a rağmen kararını geri alamadı.
6- SAĞLIKLI ise stopere yazılması gereken ilk oyuncu olan , ligin en golcüsü Diagne'ye hava toplarında nefes aldırmadı ve iyi yükseldiği kornerde attığı golle performansını taçlandırdı.

Dk. 55 Eren 1-0 Rodrigues'in serbest vuruşunda Popov'dan seken top Eren'in önünde kaldı.
Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti.
Dk. 58 Rodrigues 2-0 Ndiaye'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrigues, düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.
Dk. 65 Rodrigues 3-0 Ceza sahası yayından Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Rodrigues ceza sahası içi sol çaprazdan ayak içi şık bir plase ile topu köşeden ağlarla buluşturdu.
Dk. 76 Diagne 3-1 Hakem, Ozan'ın ceza sahası içinde Diagne'ye yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Diagne farkı ikiye indirdi.
Dk. 77 Serdar 4-1 Sol taraftan Sinan Gümüş'ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Diagne'nin üzerinden yükselen Serdar Aziz kafa vuruşuyla skoru ilan etti.

ASLAN 12'DEN VURDU!
Taraftarının desteğini aldığı Türk Telekom Stadı'nda ortaya koyduğu yüksek performansla dikkatleri çeken Galatasaray, dün akşamı da boş geçmedi. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çıktığı üst üste 12. lig maçından galibiyetle ayrıldı. Cimbom bu karşılaşmalarda 34 kez ağları sarsarken, kalesinde sadece 4 gol gördü. Galatasaray'ın Terim yönetiminde Aslantepe'deki son mağlubiyetini Kasımpaşa'dan alması dün akşamki galibiyeti daha anlamlı hale getirdi. Öte yandan Sarı-kırmızılı ekip, ligde evinde oynadığı son 22 maçta yenilmedi (21G, 1B).

TAÇSIZ KRAL'A SELAM
Sarı-kırmızılılar, vefatının 27. yıl dönümünde önceki gün anılan G.Saray ve Türk futbolunun efsane ismi 'ı unutmadı. Futbolcular, Eren'in golü sonrası ellerini göğüslerine götürerek, Taçsız Kral'a selam durdu
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