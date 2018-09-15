Sürprizlerim devam edecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
, lider Kasımpaşa
'yı 4-1 yendikleri maç sonrası keyifliydi. Tecrübeli çalıştırıcı, oyun için, "İlk yarı sıcak ve kurak, ikinci yarı yağışlı ve gollü geçti. Böyle özetleyebiliriz. İkinci yarıda oyuncularımız kendine geldi. Çok keyifli bir ikinci yarı oldu. Daha fazla da atabilirdik"
değerlendirmesini yaptı. Fatih Hoca şöyle devam etti: "Kazanıp lider olmak keyif verici. Lokomotiv maçı öncesi de moral oldu. Ozan ve Yunus'u ben oynatıyorum ama taraftar da sahip çıkıyor. Bunun için ayrıca taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kendi değerlerimizin seviyesini yukarı çekmek istiyoruz.
Kazancımız sadece üç puan değil, iki de 2000 doğumlu oyuncu oynattık. Devre arasına kadar gençlerden bir iki sürprizimiz daha olabilir. Çok şükür Trabzon'dan sonra kendimize gelmiş olduk." BANA KALIRSA PENALTI DEĞİL
Terim penaltı pozisyonunu için şunları söyledi: "Bazen VAR yok oluyor.
Emre'nin taç kenarındaki pozisyonuna, müdahaleye bakmak lazım. Bana kalırsa penaltı değil. Penaltı VAR da olsa yok da olsa tartışılacak bir konu." PENALTI SİNİRİ!
73. dakikada Ozan'ın Diagne ile girdiği pozisyona hakem penaltı verdi. Fatih Terim karara elindeki yağmurluğu yere fırlatarak isyan etti. Daha sonra VAR'a başvuruldu ancak hakemin kararı değişmedi. "TFF İLE BERABER YAPTIK"
Terim, maç öncesi cuma fikstürünü şu sözlerle değerlendirdi: "Cuma maçları için planlamayı biz, federasyon ve yayıncı kuruluş beraber yapıyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın, cuma günü oynamayı biz istiyoruz. Maçın 21.00'e alınmasının sebebi, trafikteki yoğunluktan 19.30 ve 20.00'de oynanması mümkün değil."