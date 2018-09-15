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'dan gol çalışması

, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda 17 Eylül Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 15:02
Trabzonspor'dan gol çalışması

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan basına kapalı antrenmanda tedavisi süren Ogenyi Onazi'nin koşu yaptığı, Majid Hosseini ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise salonda çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavili takımın antrenmanda pas varyasyonlarının ardından topa sahip olma oyunu oynadığı, son bölümde ise kanatlardan yapılan ortalara gol vuruşu çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

, yarın öğleden sonra özel uçakla Alanya'ya giderek maç saatini beklemeye başlayacak.

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Trabzonspor'dan gol çalışması
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