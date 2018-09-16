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Eljif yok, Aatif var

F.Bahçe Teknik Direktörü Cocu, maçına da sürpriz kadro çıkarıyor. Benzia ve Jailson’un gelişiyle genç Eljif kulübeye çekilirken, Aatif bu sezon ilk kez 11’e girecek

Giriş Tarihi: 16.9.2018
Eljif yok, Aatif var
, ligde aldığı üst üste 3 mağlubiyetin ardından bugün deplasmanda karşısına çıkıyor. Teknik direktör Cocu, Konyaspor maçı 11'ini belirlerken yine sürpriz tercihler yaptı. Kalede Harun, geri dörtlüde ise Şener, Roman, Skrtel ve İsmail var. Orta alanda Mehmet Topal'ın yanında yeni transferler Jailson ve Benzia oynayacak. İleri üçlüde ise sağda Ayew, solda Aatif, santrforda ise Slimani yer alacak.

AATİF SİFTAH YAPACAK
F.Bahçe'de milli takım sonrası sakatlığı nedeniyle takımla hiç antrenmana çıkmayan Hasan Ali'nin yerine bugün İsmail oynayacak. Benzia ve Jailson'un katılımı sonrası Eljif Elmas yedek kulübesine çekilecek. Sakatlığını atlatan Aatif, ilk kez Konya maçında forma şansı bulacak.
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Eljif yok, Aatif var
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