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'da salonda çalıştı

, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Türk Telekom Spor Kompleksi'nde karşılaşacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 15:30
Galatasaray'da Emre Akbaba salonda çalıştı

Teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde tüm oyuncuların kendi nabız aralığına göre aerobik koşu yapıldı. Kasımpaşa karşısında tam süre forma giyen oyuncular ise antrenmanı soğuma hareketlerinin ardından tamamladı. Diğer oyuncular antrenmanın ana bölümde sınırlı alanda dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Kasımpaşa karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle ağrıları olan 'nın yapılan tetkikler sonrası kasık bölgesinde zorlanma bulguları tespit edildi. Sarı kırmızılı futbolcu günü aktif dinlenme ve salon çalışmasıyla geçirdi.

Sarı kırmızılılar, maçının hazırlıklarını yarın akşam saat 21.00'de ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu antrenman öncesi saat 20.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

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Galatasaray'da Emre Akbaba salonda çalıştı
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