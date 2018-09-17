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, maçının hazırlıklarına başladı

I Grubu'nda Norveç ekibi ile karşılaşacak 'ta maçın hazırlıkları başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 20:28
Beşiktaş, Sarpsborg maçının hazırlıklarına başladı

, I Grubu'nda ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması, minik kale maç ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı takım hazırlıklarına yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş, Sarpsborg maçının hazırlıklarına başladı
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